Le sub 19 prépare à Las Rozas la qualification pour le championnat d’Europe

10/12/2021 à 9h05 CEST

24 joueurs Ils s’entraînent à la Ciudad Del Fútbol de las Rozas pendant trois jours préparer le tournoi de qualification que l’équipe espagnole se disputera ce mois-ci Du 19 au 25 octobre au Portugal. Au tour de qualification, ils affronteront l’équipe nationale portugaise, la Slovaquie et la République tchèque.

L’entraîneur, Pedro López, a fait confiance à huit joueurs du FC Barcelone Pour cette concentration et pour toutes, ils font partie de la filiale Blaugrana. Les deux gardiens, Police Meritxell et Meritxell Muñoz; dans l’axe de la défense, Martina Fernández Vila et Clara Rodríguez García; au centre du terrain, Alba Caño, Julia Bartel et Ariadna Mingueza; et à l’attaque, Ornella Vignola.