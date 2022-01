Le subreddit principal de Battlefield 2042 est devenu si toxique qu’il peut s’arrêter

Cela a été quelques mois difficiles pour Champ de bataille 2042 et sa communauté. Après le lancement décevant du jeu, les fans les plus mécontents de la série l’ont déchiré en lambeaux.

Cela s’est malheureusement également étendu aux développeurs DICE. Depuis le lancement de Battlefield 2042 en novembre, certains de ceux qui ont travaillé sur le jeu ont été bombardés d’insultes et du paquet habituel d’abus sur les réseaux sociaux. Leurs Tweets se transformeraient en mèmes sur le plus grand subreddit du jeu.

Juste cette semaine, alors que tout le monde commence à revenir des vacances, le subreddit Battlefield 2042 a débuté l’année avec une nouvelle obsession. Le directeur de la communication Shooter chez EA, Andy McNamara, a tweeté sa frustration que les fans sur Reddit et Twitter attendaient quelque chose de DICE immédiatement après les vacances, ce qui n’a jamais été réaliste.

« Les gars, les gens doivent se reposer. Nous avons des choses en mouvement mais nous devons déterminer ce qui est possible. Revenons de pause et retournons au travail. Je vous aime, mais ces attentes sont brutales. Les choses que vous voulez prennent du temps pour la portée, la conception et l’exécution », a écrit McNamara dans un Tweet supprimé depuis.

Beaucoup sur le subreddit de Battlefield 2042 ont pris ce Tweet et l’ont utilisé, générant d’innombrables mèmes et fils de discussion se moquant des soi-disant « attentes brutales ». C’est devenu tellement incontrôlable que vous ne pouviez pas leur échapper, obligeant les mods de subreddit à annoncer qu’ils sont prêts à aller jusqu’à verrouiller l’intégralité du subreddit si la toxicité ne peut pas être contenue.

« C’est un euphémisme quand nous disons que ce subreddit est devenu incroyablement toxique », lit-on dans le message.

« Il est presque impossible d’avoir une simple discussion sans que des insultes ne soient lancées les uns contre les autres – et cela commence vraiment à nuire à l’ensemble de la communauté de Battlefield, et à chacun d’entre nous qui en fait partie.

« Nous, les mods, avons toujours été très décontractés en ce qui concerne la modération – nous faisons de notre mieux pour faire entendre la voix de tout le monde, peu importe à quel point ils sont contrariés ou en colère, mais nous avons toujours été d’avis que les insultes ou le harcèlement sont dirigés contre tout individu. ne sera jamais toléré. Nous ferons tout ce qu’il faut pour réduire ce genre de toxicité. Si cela signifie fermer pendant un certain temps, nous le ferons. «

La mise en pause du subreddit est un dernier recours. Avant cela, les mods tenteront de verrouiller tôt les threads suspects pour empêcher que les choses n’atteignent l’option nucléaire. Cela dit, l’état du subreddit Battlefield 2042 n’est pas surprenant. Il a une grande communauté de fans de séries hardcore qui ont exprimé leur opinion sur le jeu, sa direction de conception et divers problèmes incroyablement clairs. Tout ce qui sort d’EA et de DICE qui ne correspond pas exactement à leurs attentes devait être mémorisé.

McNamara s’est depuis excusé pour ses tweets précédents, mais il est clair que la relation n’est pas au bon endroit. « On dirait que mon message n’était pas clair », a-t-il déclaré.