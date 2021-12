Le substitut du maire emprisonné à Zamora pour avoir incité une mineure à se prostituer est le père de la fille

04/12/21 à 09:37 CET

Susana arizaga

Harcèlement de Cecilio Lera Blanco à la moins qui s’est soldée par une plainte avant que la garde civile ne vienne répéter depuis cet été, chaque fois que le maire de Castroverde de Campos il était avec le fille de 14 ans, comme il l’aurait dit à ses parents et recueille la plainte. Le premier maire de la municipalité de Terracampino, apparemment, fait des commentaires agaçants le mineur, selon les déclarations faites devant la garde civile, une situation qui a fini par être intenable pour le prétendu victime d’un délit d’incitation à la prostitution pour laquelle Lera Blanco fait l’objet d’une enquête.

Précisément, le fait qu’il n’y ait aucune preuve concluante de ce harcèlement continu a conduit à Procureur de la violence de genre bannir le délit de corruption de mineurs qu’au départ la Garde civile aurait reflété dans la plainte des parents de la jeune fille. Après avoir fait une déclaration au Tribunal de Villalpando le mineur et le maire de Castroverde, le procureur a conclu que l’épisode survenu le 24 novembre, lorsque l’enquête aurait offert de l’argent à la fille en échange de relations sexuelles, était un « événement spécifique & rdquor; qui ne peut que s’intégrer délit d’incitation à la prostitution mineurs. L’autre infraction pénale, plus grave, exige qu’il y ait plus d’implication et que l’action contre la victime soit répétée.

Maire suppléant

D’autre part, en seulement 30 minutes, conseillers de Castroverde hier s’est terminée la séance plénière qui a demandé au secrétaire d’annoncer la nomination par décret du Adjoint au maire, Diodoro Conde Vicente, en tant qu’adjoint au maire par Cecilio Lera Blanco, conformément aux dispositions du Règlement d’organisation et de fonctionnement des entités locales (ROF).

Un mois et demi après les élections municipales, personne ne semble savoir si le maire suppléant entend rester en fonction jusqu’à ce que le conseiller municipal et président de la Corporation encore en poste puisse sortir de prison, si son avocat réussit à le faire traduire en Cour. de Zamora admet l’appel contre l’ordonnance de prison inconditionnelle émise par le juge Villalpando enquête sur les événements survenus le 24 novembre à Castroverde. L’enquête est accusé d’avoir suivi la jeune fille alors qu’elle sortait d’un bar dans lequel ils ont convenu et l’ayant approché vous offrir plus de 200 euros en échange d’une relation sexuelle.

La Plénière a approuvé hier une modification de crédit qui devrait recevoir le feu vert avant la fin du mois ; la célébration des fêtes patronales, La Vierge de l’Immaculée, le 8 décembre; et jours fériés pour les fonctionnaires. Tous les points ont été approuvés à l’unanimité et sans débat.

L’urgence de tenir cette session plénière, notamment en raison de la modification de crédit qui y était inscrite, expliquerait la rapidité avec laquelle le remplacement de Lera Blanco s’est opéré.

Le conseiller par intérim : « Il faut traverser la commune et tout le monde va dans un & rdquor;

Le maire par intérim de Castroverde de Campos a ouvert hier le tour des interventions en séance plénière, au cours desquelles sa nomination a été approuvée à huis clos, avec un discours concis à exhortez les élus présents à travailler « tous ensemble et à travailler pour le peuple & rdquor;, comme ce journal l’a appris.

Le nouveau chef de la gestion municipale, adjoint au maire et numéro deux de Cecilio Lera Blanco pendant près de trois décennies, évité d’être vu aux abords de la mairie. L’accès au bâtiment avait été fermé et verrouillé pendant au moins une demi-heure avant le début de la séance plénière fixée à 11h00, bien avant l’arrestation et la détention de Lera Blanco pour un délit d’incitation à la prostitution de mineurs pourquoi vous les parents d’une fille du village ont dénoncé.

Justement, le premier point à l’ordre du jour était le vote pour lequel il a été convenu déconnecter au public, un accord qui a été conclu à l’unanimité et sans que personne ne fasse aucune mention de la « Circonstances exceptionnelles & rdquor; qui a motivé la décision. La même expression était déjà recueillie sur l’affiche accrochée à 10h40 à la porte de la Mairie pour avertir citoyens et journalistes que cet appel ne serait pas public.

Une relation d’amitié étroite depuis plus de trois décennies

Cecilio Lera Blanco et la famille du mineur qui l’a dénoncé ils ont maintenu une amitié étroite qui a duré plus de trois décennies, jusqu’à ce que l’attitude du maire de Castroverde envers la jeune fille de 14 ans ait suivi des cours qui l’ont conduit à faire l’objet d’une enquête pour délit d’incitation à la prostitution de mineurs, comme ce journal l’a appris.

La relation était si étroite que le conseiller de la municipalité était présent aux événements les plus importants de la famille de la fille, y compris le mariage de ses parents, soulignent des sources proches de lui. Pourtant, l’attitude du premier maire de Castroverde avait déjà entamé les relations personnelles des deux parties, surtout depuis cet été, lorsque le mineur a déclaré se sentir harcelé par le maire.

Discrétion et silence parmi les habitants de la commune

Affiche annonçant la tenue du procès à huis clos. / LOZ |

Castroverde de Campos c’était comme hier village fantôme, en particulier dans les environs de la mairie, avec peu d’agitation malgré le fait qu’il s’agisse du centre de la ville. En deux longues heures, à peine une demi-douzaine de personnes sont apparues sur la place qui préside un buste du fils illustre et historique de cette ville Diego de Ordas. La discrétion et silence des voisins sur la plainte contre Cecilio Lera Blanco sont absolues. Une attitude qui a été précisée hier lors de la célébration à huis clos de la Plénière afin d’empêcher les médias de prendre des images et de prendre note de ce qui s’y passe. En effet, la veille, l’intention avait déjà été signalée de fermer les portes de l’Hôtel de Ville à évitez « le cirque médiatique & rdquor;, bien que l’affiche susmentionnée inclue les restrictions dues au COVID-19 et fasse allusion aux petites dimensions de la pièce afin de préserver la distance de sécurité. Les conseillers ont commencé à quitter la mairie à 11 h 33, les deux premiers conseillers de l’équipe gouvernementale du PSOE. Personne n’a voulu faire de déclarations à ce journal, l’un d’eux visiblement bouleversé par les informations qui ont permis de découvrir la plainte contre le maire de Castroverde. Le prochain maire à quitter le conseil municipal était le membre du groupe PP, qui a également refusé de répondre aux questions. Le reste des conseillers et le conseiller suppléant lui-même ont quitté le bâtiment après midi, sans arrêter le passage.