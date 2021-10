Le subtil Ole Gunnar Solskjaer joue le jeu de blâme United dans le presseur d’avant-match – Man United News And Transfer News

Ole Gunnar Solskjaer a évoqué ce qui, selon lui, a mal tourné lors de la défaite humiliante 0-5 de Manchester United contre Liverpool dimanche dernier en utilisant une analogie.

« Vous voyez Tyson Fury quand il est renversé plusieurs fois, c’est remarquable à quel point il est calme et composé sur le sol, compte jusqu’à six, sept, huit et il se lève et repart », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de cet après-midi. avant le choc de demain en Premier League avec les Spurs.

«Nous nous sommes levés trop tôt et avons essayé de faire le tri. Les esprits doivent être meilleurs, mais nous avons également dû examiner différentes choses, la communication doit être directe.

Alors que veut-il dire avec cette explication cryptique ?

La référence Tyson Fury est claire. Si vous avez reçu un coup, restez calme, regroupez-vous et offrez-vous un peu de temps pour récupérer. Ce qu’il dit, c’est qu’il a perdu un, deux buts… ou était-ce trois ou quatre ? … son équipe United n’est pas restée calme, ils ont couru comme des poulets sans tête pour essayer d’égaliser (ou de réduire le déficit à un, ou deux, ou trois buts), laissant trop d’espace et la défense trop exposée.

Il blâme les joueurs d’avoir abandonné la tactique, pas lui-même pour la tactique.

Mais qu’en est-il de la deuxième partie de la citation – « la communication doit être directe » ? Solskjaer suggère-t-il une sorte d’échec à la chinoise Whispers ? Cela ne peut que signifier ‘J’ai dit à Kieran (McKenna)/Michael (Carrick)/Mike (Phelan) de donner cette instruction aux joueurs, mais ils ne l’ont pas reçue. La prochaine fois, je le leur crierai moi-même, personnellement.

Il est difficile de tirer un autre sens de ses paroles. Et si c’est le sens, alors Ole dit « C’est soit la faute des entraîneurs pour ne pas avoir transmis mes instructions correctement, soit les joueurs méprisent ou manquent de respect ou ne comprennent pas ces entraîneurs aussi bien qu’ils le font moi. »

Dans tous les cas, il blâme les autres et n’assume aucune responsabilité. On se demande quelle était la brillante sagesse que ses sbires n’ont pas réussi à faire passer, ce qui aurait rendu le résultat complètement différent. Cela devait être quelque chose.

Tout le monde aime Ole même s’ils pensent qu’il est dépassé. Un gars vraiment sympa. Un garçon souriant et joyeux qui s’entend avec tout le monde. Mais l’est-il ?

Le voilà, jetant tout le monde sauf lui-même sous le bus. Mais souriant tout le long comme il le fait, le petit charmeur.

Alors, comment appelle-t-on un assassin au visage de bébé quand il grandit ? Juste un assassin.