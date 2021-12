Le succès controversé de Carmen Salinas dans « Même dans les meilleures familles » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’actrice Carmen Salinas, décédée hier, a eu diverses facettes dans sa carrière à la télévision, en plus du cinéma et du théâtre.

L’un de ces avantages était d’être l’hôte d’un talk-show, qui frôlait la comédie et la discrimination : « Même dans les meilleures familles. »

Le programme a été créé en 2000, en pleine guerre des talk-shows entre Televisa et Tv Azteca, qui pariaient sur Rocío Sánchez Azuara dans « Choses de la vie ».

Bien que les talk-shows ne soient pas nouveaux, « Cristina » était déjà diffusé depuis plusieurs années au Mexique, mais « Choses dans la vie » et « Même dans les meilleures familles » dépeignaient soi-disant des histoires locales, leur popularité fut donc immédiate.

Carmen Salinas contre Rocío Sánchez Azuara

L’engagement de Televisa envers « Même dans les meilleures familles » a commencé avec plusieurs hôtes : Fernanda Familiar, Talina Fernández et Carmen Salinas, mais c’est « La Corcholata » qui a le plus convaincu et est resté avec le programme.

Le programme s’est soldé par des poursuites, des tirs et même des coups, ce qui a été très critiqué, même par les législateurs de l’époque.

Cependant, il y avait un groupe de panélistes appelé « le fouineur implacable » qui est devenu une caractéristique du talk-show de Carmen Salinas.

Des édentés, très grands, de la communauté LGBTT, de petite taille et même un martien se trouvaient dans ce coin, qui cherchait à susciter le débat. Les « freaks » ou phénomènes de « Même dans les meilleures familles » ont fini par retirer leurs concurrents des ondes de Tv Azteca, mais aussi eux-mêmes à cause de leurs excès.

Bien que « Même dans les meilleures familles » soit décédé, puis « Laura en Amérique » est arrivé, avec Laura Bozzo, du Pérou, et aujourd’hui, Rocío Sánchez Azuara continue sur Imagen Televisión, où le Dr Polo apparaît également avec « Affaire fermée ».

Informations tirées d’El Universal