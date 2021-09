Le succès d’Apple TV+, Ted Lasso, remporte un gros prix aux Emmys, y compris le prix de la série comique exceptionnelle

in

Ted Lasso est entré aux Emmys avec 20 nominations, un record pour une série comique de première année. Hier soir, lors de la cérémonie de remise des prix Primetime, l’émission à succès Apple TV + a remporté le gros lot.

L’émission a remporté des prix pour une série comique exceptionnelle, un acteur principal exceptionnel dans une série comique (Jason Sudeikis), un acteur de soutien exceptionnel dans une série comique (Brett Goldstein) et une actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique (Hannah Waddingham).

Pour ceux qui ont compté, Ted Lasso a remporté un total de 7 victoires, y compris les récompenses techniques annoncées la semaine dernière. Dans l’ensemble, Apple TV + a 11 victoires Primetime Emmy à son actif pour la saison 2021, un grand saut par rapport à la seule victoire qu’elle a remportée en 2020.

Le succès retentissant de Ted Lasso a été à l’origine d’une grande partie du récent succès d’Apple en matière de streaming, à la fois en termes d’acclamation critique et d’audience grand public. La série a fait ses débuts en août 2020 et a été rapidement renouvelée pour deux saisons supplémentaires grâce à sa popularité. La saison deux est actuellement diffusée et la saison trois suivra l’année prochaine.

Plus tôt dans l’année, Ted Lasso a été récompensé par un prix Peabody, un prix SAG, plusieurs prix Critics Choice et la Television Critics Association a nommé la série Programme de l’année.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :