Le succès de Facebook reposait sur des algorithmes. Pouvez-vous également les réparer ?

Leçons de la panne de Facebook 1:12

. – Pour des milliards de personnes dans le monde, Facebook peut être une source de photos de jolis bébés, de désinformation sur les vaccins et d’autres choses, qui apparaissent toutes dans nos flux à l’aide d’algorithmes.

Aujourd’hui, des heures de témoignages et des milliers de pages de documents de la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen ont relancé l’examen minutieux de l’impact de Facebook et de ses algorithmes sur les adolescents, la démocratie et la société en général.

Les retombées ont soulevé la question de savoir dans quelle mesure Facebook, et peut-être des plates-formes similaires, peuvent ou devraient repenser en utilisant une série d’algorithmes pour déterminer quelles images, vidéos et actualités regardent les utilisateurs.

L’accent est mis sur l’algorithme Facebook qui recommande le contenu

Comment fonctionne l’intelligence artificielle de Facebook ? 1:09

Haugen, un ancien chef de produit Facebook avec une formation en « gestion de produits algorithmique », concentre ses critiques principalement sur l’algorithme de l’entreprise conçu pour montrer aux utilisateurs le contenu avec lequel ils sont le plus susceptibles de s’engager.

Selon elle, cet algorithme est responsable de nombreux problèmes de Facebook, tels que la promotion de la polarisation, de la désinformation et d’autres contenus toxiques. Lors d’une apparition dans l’émission « 60 Minutes », il a déclaré que Facebook comprend qu’en rendant l’algorithme plus sécurisé, « les gens passeront moins de temps sur le site, cliqueront moins sur les publicités et gagneront moins d’argent ».

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a réfuté l’idée que l’entreprise privilégie le profit sur la sécurité et le bien-être des utilisateurs.

La directrice de la gestion des politiques mondiales de Facebook, Monika Bickert, a déclaré dans une interview à CNN, à la suite de la comparution de Haugen au Sénat mardi, qu’il n’est « pas vrai » que les algorithmes de l’entreprise sont conçus pour promouvoir le contenu incendiaire. , et que Facebook le fait » le contraire » en dégradant ce que l’on appelle le click-bait.

« Je pense que nous ne voulons pas que les ordinateurs décident sur quoi nous nous concentrons. »

À certains moments dans son témoignage, Haugen a semblé suggérer une refonte radicale de la façon dont le fil d’actualité devrait fonctionner pour résoudre les problèmes qu’il présentait à travers une documentation complète de l’entreprise. « Je suis un ardent défenseur de la classification chronologique, de l’ordre chronologique », a-t-elle déclaré lors d’un témoignage devant un sous-comité du Sénat la semaine dernière. « Parce que je pense que nous ne voulons pas que les ordinateurs décident sur quoi nous nous concentrons. »

Mais les algorithmes qui choisissent ce que nous voyons sont essentiels non seulement pour Facebook, mais pour de nombreuses plateformes de médias sociaux qui ont suivi les traces de Facebook. TikTok, par exemple, serait méconnaissable sans algorithmes de recommandation de contenu. Et plus la plate-forme est grande, plus le besoin d’algorithmes pour filtrer et classer le contenu est grand.

Les algorithmes ne disparaissent pas. Mais il existe des moyens pour Facebook de les améliorer, ont déclaré à CNN Business des experts en algorithmes et en intelligence artificielle. Cependant, cela nécessitera quelque chose que Facebook a jusqu’à présent semblé réticent à offrir (malgré les arguments des dirigeants) : plus de transparence et de contrôle pour les utilisateurs.

Qu’y a-t-il dans un algorithme ?

Facebook d’aujourd’hui, avec un flux constant d’informations et de publicités (toutes deux sélectionnées par des algorithmes), est un réseau social très différent de celui avec lequel il a commencé. En 2004, lorsque Facebook a été lancé pour la première fois en tant que site pour les étudiants, la navigation était plus facile et plus fastidieuse : si vous vouliez voir ce que vos amis publiaient, vous deviez visiter leurs profils un par un.

Cela a commencé à changer de manière significative en 2006, lorsque Facebook a introduit le fil d’actualités, qui offrait aux utilisateurs une source de mises à jour de la famille, des amis et de cette personne avec laquelle ils avaient eu quelques mauvais rendez-vous. Dès le début, Facebook a utilisé des algorithmes pour filtrer le contenu que les utilisateurs voyaient dans les actualités.

Dans un article du magazine Time de 2015, Chris Cox, chef de produit de l’entreprise, a déclaré que la curation était nécessaire même à l’époque car il y avait trop d’informations pour tout montrer à chaque utilisateur. Au fil du temps, les algorithmes de Facebook ont ​​évolué et les utilisateurs se sont habitués aux algorithmes déterminant la manière dont le contenu de Facebook serait présenté.

Qu’est-ce qu’un algorithme ?

Un algorithme est un ensemble d’étapes ou d’instructions mathématiques, en particulier pour un ordinateur, qui lui disent quoi faire avec certaines entrées pour produire certains résultats. C’est comme une recette de cuisine dans laquelle les ingrédients sont les entrées et le plat final est le résultat. Sur Facebook et d’autres réseaux sociaux, cependant, vous et vos actions – ce que vous écrivez ou les images que vous publiez – sont les entrées. Ce que le réseau social vous montre, que ce soit un message de votre meilleur ami ou une publicité pour du matériel de camping, en est le résultat.

Au mieux, ces algorithmes peuvent aider à personnaliser les flux afin que les utilisateurs découvrent de nouvelles personnes et du contenu qui correspondent à leurs intérêts en fonction de leur activité précédente.

Ensuite, au pire, comme le soulignent Haugen et d’autres, ils courent le risque de diriger les gens dans des trous gênants qui peuvent les exposer à des contenus toxiques et à la désinformation.

Et dans les deux cas, ils permettent aux gens de naviguer plus longtemps, ce qui peut aider Facebook à gagner plus d’argent en diffusant plus de publicités aux utilisateurs.

Algorithmes multiples

De nombreux algorithmes fonctionnent ensemble pour créer l’expérience vue sur Facebook, Instagram et d’autres lieux en ligne. Cela peut rendre encore plus difficile de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes, en particulier dans une grande entreprise comme Facebook, où plusieurs équipes construisent plusieurs algorithmes.

« Si une puissance plus élevée devait aller sur Facebook et dire: » Corrigez l’algorithme dans XY « , ce serait vraiment difficile car ils sont devenus des systèmes vraiment complexes avec beaucoup d’entrées, beaucoup de poids, et c’est comme si plusieurs systèmes fonctionnaient ensemble », a déclaré Hilary. Ross, directeur des programmes au Berkman Klein Center for Internet & Society de l’Université Harvard et directeur de son Institut pour le redémarrage des médias sociaux.

Plus de transparence

Cependant, il existe des moyens de rendre ces processus plus clairs et de donner aux utilisateurs plus de poids dans leur fonctionnement.

Margaret Mitchell, qui dirige l’éthique de l’IA pour le constructeur de modèles d’IA Hugging Face et qui a précédemment co-dirigé l’équipe d’éthique de l’IA de Google, pense que cela pourrait être fait en vous permettant de voir les détails des raisons pour lesquelles vous le voyez sur un réseau social. , par exemple en réponse à des publications, des publicités et d’autres éléments qui sont consultés et avec lesquels ils interagissent.

« Vous pouvez même imaginer que vous avez quelque chose à dire à ce sujet. Vous pouvez sélectionner des préférences pour le type de choses que vous souhaitez optimiser pour vous », a-t-il déclaré, comme la fréquence à laquelle vous souhaitez afficher le contenu de votre famille immédiate, vos amis du lycée ou des photos de votre bébé. Toutes ces choses peuvent changer avec le temps. Pourquoi ne pas laisser les utilisateurs les contrôler ?

La transparence est essentielle, a-t-il déclaré, car elle encourage les bons comportements sur les réseaux sociaux.

Quelques propositions

Selon Sasha Costanza-Chock, directrice de la recherche et de la conception à l’Algorithmic Justice League, une autre façon de pousser les médias sociaux vers une plus grande transparence est d’augmenter les audits indépendants de ses pratiques algorithmiques.

L’idée est que cela inclut des chercheurs entièrement indépendants, des journalistes d’investigation ou des personnes au sein des organismes de réglementation – et non les sociétés de médias sociaux elles-mêmes ou les sociétés qu’elles embauchent – qui ont les connaissances, les compétences et l’autorité légale pour exiger l’accès aux systèmes algorithmiques afin de s’assurer que les lois ne sont pas violées et que les meilleures pratiques sont suivies.

James Mickens, professeur d’informatique à Harvard et codirecteur de l’Institute for Rebooting Social Media du Berkman Klein Center, suggère d’explorer les façons dont les élections peuvent être auditées sans révéler d’informations privées sur les électeurs (par exemple, pour qui chaque personne a voté ) pour savoir comment les algorithmes peuvent être audités et réformés. Il pense que cela pourrait donner quelques idées pour construire un système d’audit qui permettrait aux personnes extérieures à Facebook de surveiller pendant que les données sensibles sont protégées.

Autres indicateurs de réussite

Instagram et publicités, combien gagnez-vous pour eux ? 3:08

Un grand obstacle, selon les experts, à la réalisation d’améliorations significatives est l’accent mis actuellement par les médias sociaux sur l’importance de l’engagement, ou le temps que les utilisateurs passent à faire défiler, cliquer et interagir autrement avec les publications et les publicités des réseaux sociaux.

Haugen a révélé des documents internes de Facebook montrant que le réseau social est conscient que ses « mécanismes de produits de base, tels que la viralité, les recommandations et l’optimisation de l’engagement, sont une partie importante » des raisons pour lesquelles la haine et la désinformation de Facebook « fleurissent » sur votre plate-forme.

Changer cela est difficile, ont déclaré les experts, bien que plusieurs aient convenu que cela peut impliquer de prendre en compte les sentiments des utilisateurs lorsqu’ils utilisent les réseaux sociaux et pas seulement le temps qu’ils passent à les utiliser.

« L’attelage n’est pas synonyme de bonne santé mentale », a déclaré Mickens. Cependant, les algorithmes peuvent-ils vraiment aider à résoudre les problèmes de Facebook ? Mickens, au moins, espère que la réponse est oui. Il pense qu’ils peuvent être optimisés davantage en fonction de l’intérêt public. « La question est : qu’est-ce qui convaincra ces entreprises de commencer à penser de cette façon ?

Par le passé, certains auraient dit que la pression des annonceurs, dont les dollars soutiennent ces plateformes, serait nécessaire. Mais dans son témoignage, Haugen semblait parier sur une réponse différente : la pression du Congrès.