Le succès de Kate Middleton alors que la Royal Foundation a « monté en flèche » après le départ de Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge étaient à Glasgow pour le sommet COP26 sur le changement climatique. Intéressés de longue date par la nature et l’activisme environnemental, ils sont sortis pour une série d’événements pour les personnes ayant un impact positif sur l’environnement. Cela survient quelques semaines seulement après que le prince William a lancé les prix Earthshot Prize à l’Alexandra Palace de Londres.

Ici, le duc a remis une récompense d’un million de livres sterling à cinq gagnants qui s’efforçaient d’atténuer les effets néfastes du changement climatique sur la planète.

Il annoncera cinq autres lauréats chaque année jusqu’en 2030.

Avec l’augmentation des apparitions publiques et des campagnes de sensibilisation, William et Kate semblent être sur une lancée.

Ils ont reçu un coup de pouce supplémentaire après qu’il a été révélé que les fonds pour leur Fondation royale avaient « monté en flèche » depuis que Meghan Markle et le prince Harry ont décidé de quitter l’organisation caritative.

Cela a été une surprise lorsque le duc et la duchesse de Sussex se sont séparés pour créer leur propre fondation.

Beaucoup pensaient que l’absence de Meghan et Harry – qui étaient à l’époque la quintessence de l’avenir moderne de la firme – serait un coup assourdissant pour la fondation.

Mais les derniers chiffres suggèrent que cette décision aurait pu jouer en faveur de Kate et William.

Selon les chiffres recueillis par le Daily Mail, la fondation a gagné 5,1 millions de livres sterling de plus l’année suivant le départ de Meghan et Harry.

Elle a ensuite été rebaptisée « Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge ».

William et Kate ont ensuite modifié l’énoncé de mission de la fondation.

Sur le site officiel, ils ont écrit : « Animée par le désir de faire la différence ensemble, la Royal Foundation est le principal véhicule philanthropique et caritatif du duc et de la duchesse de Cambridge.

« Nos programmes tournent actuellement autour des principaux thèmes de travail; santé mentale, petite enfance, conservation de la faune et intervenants d’urgence. »

Kate a rejoint l’association après être devenue la duchesse de Cambridge en 2011.

Meghan en a fait partie peu de temps après son mariage avec Harry en 2018.

Avant cela, en février 2018, les couples sont montés sur scène ensemble lors du premier forum de l’association à Londres.

Le titre officiel de l’organisme de bienfaisance a ensuite été remplacé par «La Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et du duc et de la duchesse de Sussex».

À l’époque, le déménagement des Sussex était considéré comme la dernière étape de la division des tâches publiques des couples.

Meghan et Harry allaient rompre complètement leurs liens royaux et déménager en Amérique du Nord.