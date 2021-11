Le succès de la CoP repose sur le leadership

Le plus gros émetteur du monde s’est même retiré de l’Accord de Paris et a fait marche arrière sur plusieurs points, en renonçant à ses engagements de financement dans le cadre du Fonds vert pour le climat.

Par Mahua Acharya

En regardant en arrière sur les deux dernières décennies, il est difficile de croire que le monde s’attendait à lutter contre le changement climatique par le biais d’un accord international auquel tout le monde a souscrit. Peut-être qu’à l’époque, les choses étaient moins compliquées. Ou plus binaire, un peu comme les « méchants » et les « bons » ? Ou peut-être que le monde pensait que s’il s’attaquait à la couche d’ozone par le biais du protocole de Montréal et réussissait à obtenir un accord global sur la lutte contre le changement climatique lors du sommet de Rio de 1992, il pourrait faire de même avec le changement climatique.

Le protocole de Kyoto a été signé en décembre 1997 avec des pays acceptant finalement de réduire leurs émissions aux dernières heures de la COP et seulement après la réconciliation entre (alors) le Premier ministre britannique Tony Blair, le président américain Bill Clinton, le Premier ministre japonais Ryutaro Hashimoto et le chancelier allemand Helmut. Khôl. Seuls 37 pays ont accepté de réduire leurs émissions, mais les détails sur la manière dont cela devait être mis en œuvre ont été repoussés plus tard, trois ans plus tard. Et cela aussi, après que Clinton soit entré à la dernière minute autorisant sa délégation à traiter.

Seulement six mois plus tard, son successeur l’a rejeté. Le traité s’était retrouvé au milieu de nulle part – la seule façon de le rendre fonctionnel était que la Russie y adhère.

Les COP ont été notoirement maladroites et de plus en plus difficiles, fortement dépendantes du leadership du pays hôte pour rassembler les intérêts et les besoins disparates de 168 pays, tous touchés par le même problème : le changement climatique. La COP de Copenhague en 2009 devrait peut-être devenir une étude de cas dans les négociations internationales – sur la façon de « ne pas » faire les choses. Quelques semaines avant cette COP, les principaux émetteurs avaient annoncé des mesures sans précédent pour contrôler les émissions, et les divergences s’étaient tellement réduites qu’un accord politique semblait être à portée de main.

Plus de 120 dirigeants y ont assisté, pour se retrouver avec un gâchis. Dès le deuxième jour, les pourparlers avaient commencé à s’effondrer. Un texte de compromis—dès le troisième jour—a été sapé par une « fuite » prématurée. L’organisation de la COP était épouvantable: je me souviens avoir dû rester debout cinq heures dans un hiver scandinave glacial sous zéro pour entrer dans le lieu. Les négociations ont été entravées par des gestes procéduraux. Et le jour de la clôture, lorsque les dirigeants célèbrent généralement le succès, presque tout le texte était encore « entre crochets » – une façon pour un négociateur de dire qu’il y a un désaccord majeur.

Dans un geste choquant, alors que la conférence touchait à sa fin et que les négociateurs se rendaient compte qu’il n’y avait rien à montrer, un petit groupe de dirigeants se sont blottis dans une pièce secrète et ont créé ce qu’ils pensaient être un accord de sauvetage, avant d’être d’abord snobé par la Chine. , puis d’autres en révolte lors de sa présentation en plénière. Ces cinq pays avaient exclu le reste du monde. Immédiatement après cela, le Premier ministre danois a démissionné et le ministre de l’Environnement a pris le relais – et a réussi à conclure un compromis précaire, se contentant de « noter » un « accord de Copenhague », un document qui a reporté les discussions à plus tard lorsque les humeurs auraient dû se calmer.

En revanche, les Mexicains ont mené une COP fantastique, ramenant les discussions sur les rails, mais cette fois, les débuts d’une approche ascendante ont d’abord été envisagés. Ce n’est que cinq ans plus tard que cela s’est concrétisé – la COP de Paris en 2015 a obtenu un accord mondial (certaines alarmes de dernière minute étaient là) et a reconnu pour la première fois un objectif quantifié commun. Annoncé comme un traité réussi et un leadership très réussi, le monde s’est toujours retrouvé sans clarté. Comment les choses seraient-elles faites ? Quelles seraient les règles du jeu ? Qu’adviendrait-il des vieilles promesses ?

Aucune discussion ne pouvait avoir lieu sans bagages. Le plus gros émetteur du monde s’est même retiré de l’Accord de Paris et a fait marche arrière sur plusieurs points, en renonçant à ses engagements de financement dans le cadre du Fonds vert pour le climat. Cela n’a pas beaucoup contribué à renforcer la confiance entre les pays, les pays en développement en particulier.

Dans ce contexte, alors même que le Royaume-Uni disposait d’une année supplémentaire pour « travailler » et rallier davantage de pays, conclure davantage d’accords et progresser sur les règles mondiales – où Glasgow sortira-t-il est une question ouverte : en tant que non-COP où les décisions sont médiocres ou le texte négocié est sous-optimal ? Ou un succès comme Paris ou Marrakech ou même Kyoto qui a donné lieu à des traités entiers ou à leurs règlements ?

Surveillez cet endroit.

L’auteur est MD & CEO, CESL

