Le succès de l’Euro donne une motivation supplémentaire à Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi dit que le triomphe de son pays à l’Euro 2020 le rend particulièrement excité pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Giovinazzi est le seul pilote italien sur la grille et a vu son pays remporter l’Euro à Wembley après avoir battu l’Angleterre aux tirs au but.

En direction de Silverstone, il espère imiter ses compatriotes en remportant également quelques succès sur le sol britannique, et leur victoire le rend un peu plus excité pour le week-end de course.

Il espère que cela l’aidera à renverser la vapeur après quelques tours difficiles.

“Je suis ravi de reprendre la course, surtout avec l’enthousiasme des célébrations de la victoire de l’Italie au Championnat d’Europe encore frais dans mon esprit”, a-t-il déclaré dans le Alfa Romeo Aperçu.

« J’espère qu’une partie de cette brillance pourra me frotter ce week-end et que nous pourrons livrer un week-end plus réussi que les deux dernières courses, alors que nous étions effectivement hors de combat dès le premier tour sans faute.

“Nous savons que nous pouvons être compétitifs et nous battre contre n’importe lequel de nos rivaux directs lorsque les choses ne vont pas contre nous, alors assurons-nous que ce week-end est le moment où nous allons bien faire les choses.”

Quanto è straordinariamente bello essere italiani❓ 🇮🇹🇮🇹🇮🇹#ITA #ItaliaInghilterra #VivoAzzurro #EURO2020 pic.twitter.com/aQzN2mhHfM – Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) 11 juillet 2021

Le week-end de course à venir à Silverstone ne ressemblera à aucun autre, avec des qualifications de sprint – une course de 100 km le samedi pour déterminer l’ordre de l’événement principal – en cours d’essai.

Certains en sont ravis tandis que d’autres préféreraient que cela n’ait pas lieu, mais le coéquipier de Giovinazzi, Kimi Raikkonen, réserve son jugement à plus tard et pense que tout le monde devrait faire de même.

“Le nouveau format sera intéressant”, a déclaré le Finlandais.

« Je ne pense pas que nous soyons encore en mesure de le juger, voyons ce que ce week-end apporte et nous pourrons ensuite nous décider avec plus de connaissances.

« Plus important encore, peu importe à quoi ressemble le week-end, nous devons nous assurer que nous sommes compétitifs dès le début : les choses commencent à avoir de l’importance vendredi et nous devons être dans la bataille pour le top 10 dès le départ si nous voulons être là en fin de journée le dimanche.

L’équipe du duo devrait rester en Formule 1 pour les années à venir, avec un accord conclu avec Sauber, confirmant un nouveau partenariat pluriannuel entre les deux parties.

