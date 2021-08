Le succès de London Hard Fork a rendu Vitalik Buterin plus confiant à propos de la transition Ethereum 2.0 Crypto new media

Juste un jour après la mise à niveau très attendue de la blockchain Ethereum, Buterin a déclaré que l’événement avait ouvert la voie à la migration vers la preuve de participation (ETH 2.0). Il a également décrit EIP-1559 comme la “partie la plus importante de Londres”.

Comme indiqué hier, le réseau Ethereum a connu l’un de ses hard forks les plus attendus et les plus cruciaux de ses six ans d’histoire sous le nom de code London. Il s’est produit sur le bloc numéro 12 965 000, et l’une des principales mises à jour qu’il contenait était EIP-1559. Il a mis en place une fonction de frais de transaction différente permettant aux utilisateurs d’envoyer les frais de gaz au réseau où ils sont brûlés au lieu de les envoyer aux mineurs. Moins de 24 heures plus tard, les effets sont déjà évidents puisque plus de 10 millions de dollars d’ETH ont été détruits. S’adressant à Bloomberg, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a indiqué que l’EIP-1559 est “définitivement la partie la plus importante de Londres”. De plus, il pense que le hard fork est “la preuve que l’écosystème Ethereum est capable d’apporter des changements importants”. En tant que tel, il se sent plus confiant quant à la fusion à venir avec ETH 2.0. La transition marquera la fin d’Ethereum de sa position actuelle en tant que réseau de blockchain de preuve de travail. Au lieu de cela, il migrera entièrement vers un algorithme de consensus de preuve d’enjeu, qui devrait résoudre certains des problèmes les plus urgents, tels que l’évolutivité et les frais de réseau élevés. Le prix de l’ETH a également bien réagi à la fourchette dure puisqu’il a bondi à environ 2 850 $ hier, ce qui était un nouveau sommet de plusieurs mois. Pour l’instant, il se négocie en dessous de 2 800 $, mais il est toujours en hausse de 3% sur la journée. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

