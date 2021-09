Le succès de Lucid Air fera des investisseurs du LCID des « Lucidnaires »

Production Preview Semaine 1 est sur le pont pour Moteurs lucides (NASDAQ :LCID), et les gens en prennent note. Après tout, il s’agit d’un événement d’ouverture de porte littéral, et le stock LCID est en hausse de quelques pour cent aujourd’hui seulement. Et il y a encore plus à venir.

Pour faire court, Lucid Motors prétend depuis longtemps fabriquer les meilleurs véhicules électriques au monde.

C’est une chose pour une entreprise de dire qu’elle est capable de perturber l’ensemble de l’industrie des véhicules électriques avec des véhicules technologiquement inégalés. Mais c’est une autre chose de soutenir ces grandes affirmations avec des preuves.

Et c’est exactement ce que Lucid Motors espère faire en accueillant le public dans son usine de production Casa Grande, surnommée son « usine de fabrication avancée 1 », ou AMP-1.

Les journalistes, les décideurs politiques, certains investisseurs et certains clients pourront, pour la toute première fois, entrer dans l’AMP-1, jouer avec la technologie de Lucid et même faire un tour dans un Lucid Air.

Le marché est optimiste que cet événement se déroulera à merveille. Et nous pensons que cette tendance haussière est appropriée.

Chaque fois que Lucid Motors a été chargé de soutenir son discours avec une certaine marche, c’est réussi.

L’exemple le plus frappant était peut-être l’affirmation de Lucid selon laquelle son Air EV avait une autonomie de plus de 500 miles. Et tout récemment, l’EPA lui a attribué une cote officielle de plus de 500 milles. (520 milles, pour être précis.)

La promenade correspondait au discours. Et nous pensons que la marche correspondra également au discours de la première semaine de production.

Ce que cela signifie pour le stock LCID

L’action LCID est passée de 20 $ à 27 $ en quelques semaines après la notation EPA mentionnée précédemment, et nous nous attendons à ce que la première semaine de l’aperçu de la production ait un impact similaire sur le cours des actions. Nous pourrions très facilement voir l’action grimper au-dessus de 30 $ et vers 35 $.

Et devine quoi? Même à ces niveaux, le titre ne serait toujours pas surévalué.

Nous pensons que cette société a une opportunité unique d’être un investissement de type Tesla. Et en tant que tel, les croyants à long terme devraient être enclins à conserver ce stock à travers tous les hauts et les bas au cours des prochaines années. Au final, nous pensons que ces actionnaires patients vont augmenter massivement leur investissement initial.

Tesla a fait des “Teslanaires”.

Nous pensons que Lucid Motors fera des « Lucidnaires ».

La seule question qui demeure : serez-vous l’un d’entre eux ?

