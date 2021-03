LE cousin du regretté Colm Murray a déclaré que le commentateur sportif aurait été «ravi» de voir le succès de Rachael Blackmore à Cheltenham.

La jockey de Tipperary a eu deux autres gagnants hier, ce qui porte son total de gagnants à cinq.

Alors que le festival touche à sa fin, Cathal Murray revient sur les faits saillants de ce qui aurait excité son cousin bien-aimé.

Colm est décédé en 2013, trois ans après avoir reçu un diagnostic de maladie du motoneurone peu de temps après avoir couvert Cheltenham en 2010.

Cathal a déclaré:

«Colm aurait été ravie de l’exploit de Rachael – la première jockey féminine à remporter le Champion Hurdle et aurait pensé que c’était génial pour le sport qu’il aimait tant.

«Il a également eu beaucoup de temps pour Henry de Bromhead qui a entraîné des chevaux pour plusieurs syndicats dans lesquels il était impliqué.

En 2009, Paddy Power a fait remarquer que Cheltenham sans Colm était comme «Noël sans Père Noël».

Il n’a pas pu survoler cette année-là en raison des compressions à RTE – malgré l’offre de Paddy Power de le faire venir.

En parlant de cela à l’époque, Colm a déclaré qu’il ne se sentait pas bien d’envoyer une équipe au festival à un moment où tous les budgets de RTE étaient sous pression.

«Nous avons eu de bonnes années là-bas, mais la façon dont les choses sont chez nous, ce n’est pas juste de voir à quel point c’est cher», a-t-il déclaré.

«Bien sûr, je suis flatté par l’offre de Paddy Power, et plus tard de Boylesports, mais, compte tenu de notre mission de service public, il n’est tout simplement pas approprié que nous acceptions ce type de parrainage.

Cathal, qui présente The Late Date sur RTE Radio One, a déclaré qu’il n’y a pas un jour qui passe sans que son cher cousin ne lui manque, avant de plaisanter sur le fait qu’il était un «mauvais pronostiqueur».

«Cela fait presque huit ans que mon cher cousin est décédé», a-t-il ajouté. «Il n’est jamais loin de nos pensées mais surtout pendant cette belle semaine de course, qui a toujours été un moment fort de son année.

«Certains des meilleurs moments que nous avons passés ensemble ont été passés à des compétitions et même si la course représentait le monde pour lui, il était un mauvais pronostiqueur!»

Signe

Pendant ce temps, Paddy Power a érigé un énorme panneau au port de Dublin pour accueillir à la maison le vainqueur de la Cheltenham Gold Cup après la grande course de demain.

Les Irlandais ont remporté quatre des cinq derniers renouvellements du plus prestigieux concours de sauts avec Don Cossack en 2016, Sizing John en 2017 et Al Boum Photo en 2019 et 2020.

À l’approche de la grande course d’aujourd’hui, Al Boum Photo est le favori 5/2 pour créer l’histoire et remporter une troisième Gold Cup sur le spin pour Willie Mullins.

Histoire

Alors que Rachael Blackmore en forme a eu un incroyable festival de Cheltenham et qu’elle est 4/1 pour créer l’histoire et devenir la première femme jockey à remporter la course à bord d’A Plus Tard.

Les autres meilleurs prétendants irlandais sont Minella Indo (10/1), Kemboy (14/1) et Santini (14/1).

Un porte-parole de Paddy Power a déclaré: «Chantez-le avec moi: la Gold Cup rentre à la maison, elle rentre à la maison, elle arrive.

«D’accord, excuses pour cela, mais nous sommes tous prêts pour que le vainqueur de la Cheltenham Gold Cup revienne en Irlande et ramène ce brillant trophée à la maison.»