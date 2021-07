Le succès de Red Bull ne fait pas regretter à Ricciardo son départ · .

Daniel Ricciardo dit qu’il n’a pas de doute sur sa décision de quitter Red Bull après le début réussi de l’équipe pour la saison 2021.

Red Bull a amené Ricciardo en Formule 1 via HRT et Toro Rosso, et il a conduit pour leur équipe entre 2014 et 2018. Il est ensuite parti rejoindre Renault avant de passer chez McLaren cette année.

Après le départ de Ricciardo, Red Bull est passé de Renault à Honda et a fait un grand pas en avant cette année. Ils ont remporté six des neuf premières courses jusqu’à présent cette année et sont en tête des deux championnats du monde.

Cependant, Ricciardo maintient sa décision de quitter l’équipe il y a trois ans. “Je n’ai pas de regrets”, a-t-il déclaré. «Je pense que j’ai pris chaque décision pour une raison et chaque décision que vous prenez est un moment ou un moment de votre vie qui est juste ou meilleur à ce moment-là. Je ne regarde certainement pas en arrière avec regret ou je ne remets rien en question.

Il s’est dit heureux de voir les progrès réalisés par son ancienne équipe cette année.

« Je regarde leurs résultats cette année – je suppose que c’est probablement de là que vient la question, ‘est-ce que je pense que cela aurait pu être moi ?’ Mais je regarde ça et je suis honnêtement heureux pour eux.

« Ne vous méprenez pas, j’adorerais gagner, mais je suis heureux pour eux qu’ils défient Mercedes et ils ont l’air d’être dans une vraie chasse au titre cette année. J’ai brièvement rencontré Christian [Horner, Red Bull team principal] en Autriche et quelques-uns des gars de Red Bull et moi étions en fait ravis qu’ils fassent ce qu’ils font. Certainement aucun regret.

