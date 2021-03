Le succès de Romarinho à Al Ittihad est un exemple pour l’avenir de la Ligue professionnelle saoudienne

Lorsque Bafetimbi Gomis, Sebastian Giovinco, Ahmed Musa, Brad Jones et Andre Carrillo ont atterri en Arabie saoudite lors de la grande folie de 2018/19, les clubs du pays faisaient une déclaration.

Soutenue par l’Autorité générale des sports, l’une des compétitions les mieux soutenues au monde avait pour but de commencer à laisser une empreinte nécessaire – même au-delà des frontières du Royaume. Au milieu du battage généré par les milliers de fans qui ont emballé l’aéroport international King Khalid pour saluer plusieurs de ces ajouts stellaires, d’autres achats moins exaltés ont fait la une des journaux.

Pourtant, avance rapide jusqu’en mars 2021 et seuls Gomis et Abderrazak Hamdallah peuvent être incontestablement considérés comme de plus grands succès dans la Ligue professionnelle saoudienne que Romarinho.

Le Brésilien est à la fois un homme d’affiche sur ce qui peut être réalisé – et sur la destination d’une grande partie des affaires de la ligue.

Le voyage en montagnes russes de Romarinho avec Al Ittihad a atteint de nouveaux sommets le week-end dernier. Les images de la signature de 7 millions d’euros d’Al Jazira berçant le ballon du match après son premier triplé en Arabie saoudite lors du triomphe 4-2 contre Al Wehda ont toutes deux illustré un impact louable, ainsi que le chemin dans lequel il a traîné les Tigres sauvages.

À deux reprises, Romarinho était la lumière, souvent solitaire, brillante d’une tenue sans gouvernail qui s’éloignait de la zone de relégation à la mort. Maintenant, il est le troisième meilleur buteur d’un club en troisième position qui prétend mettre fin à une sécheresse de titre de SPL de 12 ans.

Ces ambitions font face à un test acide contre les leaders surprises Al Shabab mercredi.

Le franc-tireur argentin Ever Banega et l’ancien joueur de Manchester United Odion Ighalo sont dans l’opposition. Ittihad ne possède plus de noms de cache similaire.

Mais la gestion astucieuse de l’exceptionnel exemple inspirant de Fabio Carille et Romarinho sur le terrain a soulevé ce géant tombé de ses genoux.

Le joueur de 30 ans est le quatrième meilleur buteur du SPL depuis le coup d’envoi de 2018/19 avec 42 buts, derrière le trio sans égal de Hamdallah, Gomis et Al Ahli Jeddah, la superstar syrienne Omar Al Somah.

Aucun d’entre eux n’a été confronté à la menace très réelle de relégation, en cette période.

A Ittihad, le transport de Romarinho est plus que le tueur à gages serbe incohérent Aleksandar Prijovic et 23 plus que la star saoudienne Fahad Al Muwallad – qui a été paralysée par une longue interdiction.

Soustrayez les grèves du premier mentionné et la formation de Jeddah aurait sûrement été rétrogradée pour la première fois en 94 ans d’histoire.

L’ascension de Romarinho au-dessus des difficultés d’Ittihad le place également quatrième sur la liste des buteurs de tous les temps de la division pour les Brésiliens.

Il n’a cependant été acheté que comme parure.

De plus grandes attentes ont été placées sur l’ailier de 9 M € de Curaçao Garry Rodrigues, le défenseur central marocain de 4,5 M € Manuel da Costa et même l’Internacional Loanee Valdivia. Aucun n’a touché les normes fixées par leur coéquipier dreadlocké.

La carrière de Romarinho a, en grande partie, été passée en dehors des projecteurs du match. Il était un remplaçant régulier des Corinthiens, avant des périodes réussies au Qatar avec El Jaish et aux Emirats Arabes Unis avec Jazira.

Mais c’est la joie même dont il jouissait auparavant dans la région qui a augmenté les chances de prospérer à King Abdullah Sports City.

Les joueurs du rang de Banega, Gomis et Ighalo seront toujours amenés au Royaume. Mais ils sont devenus moins nombreux.

Les achats de petite à moyenne gamme domineront, les agents libres d’élite les complétant.

Une sismique 194,7 M €, selon Transfermarkt.com, a été dépensé par les 16 équipes du SPL tout au long de 2018/19. Cela a glissé à 77,5 millions d’euros en 2019/20 et 50,3 millions d’euros en 2020/21.

La lente adaptation de Luciano Vietto à Al Hilal après le transfert de 7 millions d’euros du Sporting Lisbonne en octobre souligne les défis à relever dans ce domaine.

Les challengers saoudiens seront avisés de se concentrer sur l’identification du plus grand nombre possible de Romarinhos, plutôt que de rêver du prochain splash de la taille de Musa. Cela a du sens.

