Le succès de ses concurrents aidera-t-il SOS Stock à prospérer?

Société minière de crypto-monnaie SOS Limited (NASDAQ:SOS) et les actions SOS représentent un risque important. L’un des risques les plus saillants de la société est qu’elle existe simplement dans la sphère de la crypto-monnaie.

Les investisseurs reconnaîtront le risque inhérent au secteur. Bitcoin (CCC:BTC-USD) la récente chute à 50 000 $ et la baisse de 260 millions de dollars de la capitalisation boursière rendent le risque d’autant plus tangible maintenant.

De plus, SOS Limited est une société minière de crypto-monnaie. L’exploitation de la crypto-monnaie introduit un risque commercial. Bien qu’il existe un couplage étroit entre les sociétés minières et la crypto-monnaie sous-jacente, un investissement dans un crypto-mineur est un investissement dans l’entreprise et la crypto-monnaie. Ainsi, le risque est amplifié.

SOS Limited est également une société basée en Chine. Les entreprises chinoises sont de plus en plus surveillées dans leur pays, comme en témoigne la récente répression du Parti communiste chinois. Et les États-Unis multiplient régulièrement les menaces de radiation des actions chinoises des bourses américaines en raison de problèmes de surveillance de l’audit.

En bref, SOS Limited comporte beaucoup de risques inhérents.

Les concurrents ont prospéré

Une partie de l’attrait de l’action SOS est simplement que les investisseurs ont vu d’autres entreprises dans l’espace monter en flèche. Confiance Bitcoin en niveaux de gris (OTCMKTS:GBTC) est en hausse de près de 400% par rapport à l’année dernière. Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) a augmenté de plus de 7 000%. Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE), un fort 3 000%.

Les investisseurs ont vu leur croissance fulgurante et se demandent si SOS Limited est le prochain. Son prix a pratiquement triplé au cours de l’année écoulée, donc en comparaison avec le mouvement des actions MARA et RIOT, il reste séduisant.

Pourtant, SOS Limited reste le choix controversé parmi le groupe.

Réclamations de vendeur à découvert

SOS Limited reste embourbé dans les accusations selon lesquelles il s’agit essentiellement d’une société écran. Recherche Hindenburg a prélevé les réclamations en février. Il convient de noter qu’en tant que vendeur à découvert, Hindenburg a acquis un intérêt dans une baisse des actions de SOS. Alors, prenez ça pour ce que ça vaut.

Néanmoins, les affirmations ne peuvent pas aider le dossier d’investissement pour l’action SOS. Au-delà de tout ce risque décrit au début de cet article et des réclamations imposées par le vendeur à découvert, il y a la question de la plongée dans les finances de l’entreprise.

Plus précisément, le problème est que les informations sont datées. Les dernières informations que j’ai pu trouver remontaient à l’époque où la société opérait sous son ancien ticker XRF. Il s’agissait d’un formulaire 6-K qui reconnaît que l’entreprise ne serait pas en mesure de déposer son rapport annuel en temps opportun. Tout ce qui a vraiment dit aux investisseurs, c’est que l’entreprise était en difficulté et qu’elle faisait face à des problèmes de conformité avec les New York Stock Exchange.

Certaines des informations les plus disponibles que je puisse trouver sur le site de la société remontent au moment où elle s’est présentée comme société de crédit à la consommation en novembre 2018. Cela a simplement mis en évidence une baisse de 23% du chiffre d’affaires d’un trimestre à l’autre. Ces informations n’ont pas grand-chose à voir avec SOS Limited et, de toute évidence, si l’entreprise tente d’attirer des investissements, elle devrait fournir des informations sur ses opérations de crypto-monnaie.

The Bottom Line sur SOS Stock

Les lecteurs comprendront probablement où cela me mène par rapport à l’action SOS en tant qu’investissement. Il y a tout simplement beaucoup trop d’inconnues pour que je puisse voir comment quiconque devrait raisonnablement appeler cela un investissement rentable.

Les risques sont nombreux. Bien sûr, l’action SOS est relativement bon marché et ce ne serait pas une perte énorme d’acheter 100 actions et de débourser 430 $. Si l’entreprise est ce qu’elle semble être et que les vendeurs à découvert ont raison, vous perdriez moins de 500 $.

Mon intuition est que la majeure partie de la capitalisation boursière actuelle est constituée d’investisseurs ayant une sorte de processus de réflexion similaire. Mais ce n’est vraiment qu’un gaspillage d’argent. L’argent dépensé sur les actions SOS pourrait être mieux dépensé presque partout ailleurs. Sauter.

