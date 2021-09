Le succès de Shang-Chi incite à l’avancement d’un autre film Marvel | Divertissement

Venom: There Will Be Carnage revient à sa date de sortie initiale du 1er octobre, mettant fin aux rumeurs d’un retard jusqu’en 2022 grâce au succès de Shang-Chi de Marvel Studios.

Il y a quelques semaines, la première de Venom : There will be Carnage était menacée. Sony l’a retardé de deux semaines et envisageait de le retarder jusqu’en janvier 2022, en raison des mauvais résultats au box-office pour de nombreux films cet été.

Un retard de Venom aurait pu déclencher une réaction en chaîne qui aurait signifié que Spider-Man No Way Home aurait également été repoussé de décembre 2021 à 2022.

Heureusement, le succès de Shang-Chi et de la Légende des Dix Anneaux lors de son premier week-end, qui a levé 127 millions de dollars à travers le monde, il a motivé Sony à quitter Venom en 2021… et même à le ramener à sa date d’origine, annulant le dernier retard : il ne sortira pas le 15 octobre, mais 1er octobre 2021.

Réserve cette date. 🗓 #Venom : Let There Be #Carnage est en exclusivité dans les salles de cinéma le 1er OCTOBRE. 🍿 Vivez-le en 3D, en grand format premium et en IMAX. 🎟 Billets en vente mercredi. @ VenomMovie pic.twitter.com/e5RfVdpjhA – Sony Pictures (@SonyPictures) 6 septembre 2021

Important! C’est la date de sortie aux États-Unis. En Espagne, la suite de Venom avait la date de première prévue pour le 15 octobre. Pour le moment, Sony Pictures Spain n’a pas commenté, mais il est probable que la date ne changera pas.

C’est parce que sur notre marché, un autre gros coup, 007 Pas le temps de mourir, correspondrait à Venom. La première du nouveau James Bond est prévue pour 1er octobre en Espagne (29 septembre au Royaume-Uni) et le 8 octobre aux États-Unis.

Par conséquent, il est probable qu’en Espagne nous verrons No Time To Die avant, et deux semaines plus tard Venom: Let There Be Carnage, tandis qu’aux États-Unis, ce sera l’inverse.

À tout le moins, nous savons que Venom 2 ne sera plus retardé, ayant passé un an à danser entre les dates (comme il était prévu pour octobre 2020).

Il n’y a pas eu autant d’optimisme chez Paramount, qu’ils ont retardé la semaine dernière Top Gun Maverick de novembre 2021 à mai 2022, et en conséquence, Mission impossible 7 il a été retardé de mai à septembre 2022.

Que Shang-Chi tienne au box-office et que Venom tienne sa date de sortie est également un bon signe pour que Spider-Man No Way Home tienne à sa date du 17 décembre …

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.