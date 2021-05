Le succès de Spiral au box-office a poussé la franchise Saw à franchir une étape clé

Malheureusement, le reste de la photo au box-office du week-end dernier n’est … pas génial. La plus grande nouveauté à sortir vendredi dernier était sans doute Army Of The Dead de Zack Snyder, mais c’était un lancement en streaming. Le “nouveau” film le plus rentable à venir était l’animation Scoob !, qui a été réédité sur grand écran après ses débuts en PVOD l’année dernière pendant les premiers mois de la pandémie. Pourtant, il n’a fait que 850000 $ et a décroché la huitième place dans le Top 10 – derrière Mortal Kombat de Simon McQuoid, qui a fait 935000 $ supplémentaires à sa cinquième semaine. Quant à savoir pourquoi les choses se sont déroulées comme ça, nous nous grattons la tête, tout comme vous vous demandez pourquoi aucun des grands studios n’a pensé profiter de la période de trois jours laissée vacante, même avec un petit film films que le public attend de voir après avoir été retardés l’année dernière).