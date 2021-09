Le succès d’Eiza González à Hollywood se poursuit et est récompensé par IMDB

« Merci beaucoup pour ce prix… Je suis très honoré. Je n’avais pas d’agent quand j’ai commencé ma carrière, Je n’avais que ma page IMDbPro, donc je dois ma carrière à IMDbPro. Ma mère a écrit son numéro de téléphone et son adresse e-mail sur ma page et c’est ainsi que j’ai obtenu ma première audition. Je recommande vivement les acteurs émergents qui peinent à trouver une agence ou un manager, IMDbPro est leur meilleur ami et peut les aider à les trouver et à les découvrir”, a déclaré l’actrice en guise de remerciement.

De plus, le prix qu’Eiza a reçu marque le début de la couverture du “Mois du patrimoine hispanique” sur IMDb, qui comprend des vidéos et des galeries exclusives qui mettre en valeur les talents hispaniques et latinos.