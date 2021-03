Le succès des FPI ouvre la voie à la croissance de l’espace commercial

Le marché des bureaux continuera d’être tiré par de solides fondamentaux du marché sous la forme d’une croissance soutenue du secteur informatique, d’une demande croissante de secteurs tels que le commerce électronique, la santé et les produits de grande consommation, et l’implication croissante des investisseurs institutionnels en 2021.

Au cours des trois premiers trimestres de 2020, les investissements institutionnels dans l’immobilier indien ont connu un recul important à court terme. La valorisation des actifs et la stabilité des revenus devenant difficiles, la plupart des investisseurs sont restés prudents, ce qui a entraîné une baisse spectaculaire du nombre de transactions. Cependant, d’importantes transactions de portefeuille au quatrième trimestre ont donné lieu à des investissements totaux de 5 milliards de dollars en 2020, soit un peu moins que l’année précédente. Il convient de noter que les FPI cotées ont reçu une forte réponse sur les marchés primaires, ouvrant une nouvelle opportunité d’investissement pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

Les investisseurs institutionnels devraient être en mesure de développer des portefeuilles d’actifs ou de co-investir avec des plateformes existantes avant l’introduction en bourse en listant de nouvelles FPI. L’évolution des REIT en Inde a été un énorme succès, les trois REIT cotées ayant été sursouscrites. Les investisseurs mondiaux à la recherche d’un rendement constant et de rendements réguliers ont été attirés par une bonne cohérence des sponsors, des antécédents, une responsabilité et la capacité de produire des rendements constants. Les propriétaires ayant des actifs de bureaux de base générateurs de revenus élaborent des stratégies pour vendre leurs propriétés à des FPI. Les acquisitions d’actifs de FPI augmenteraient en raison d’une clause du budget de l’Union 2021-22 qui permet un financement par emprunt à faible coût auprès d’investisseurs de portefeuille internationaux. En raison des rendements locatifs stables et de la visibilité des revenus, les actifs de bureaux devraient être le choix privilégié.

L’incertitude liée à la pandémie continue d’influencer le sentiment des investisseurs. Les investisseurs sont susceptibles de se concentrer sur les actifs offrant des rendements plus élevés et une croissance des loyers plus faible pour assurer la stabilité des revenus. Bien que les actifs de bureau continueront d’attirer le plus d’investissements, les actifs défensifs tels que la logistique et les centres de données offriront des opportunités et devraient gagner en popularité. Avec la relance de l’économie, les investissements dans le commerce de détail et l’hôtellerie prendront également de l’ampleur.

Avec la reprise de l’exploitation économique maximale plus tard cette année, la tarification des actifs devrait augmenter. Une meilleure découverte des prix est susceptible de soutenir les actifs de bureau de base avec des bénéfices constants. D’un autre côté, les actifs opportunistes connaîtront probablement davantage de variations de prix en raison de leur manque de certitude de revenu et de leur risque plus élevé. Le marché indien émergent des REIT devrait attirer des investissements transfrontaliers et accroître la transparence des prix des actifs, ce qui se traduira par des marchés plus matures. Les investissements dans l’immobilier indien peuvent atteindre de nouveaux sommets en raison de cette boucle de maturité croissante et de flux de capitaux.

Le marché des bureaux continuera d’être tiré par de solides fondamentaux du marché sous la forme d’une croissance soutenue du secteur informatique, d’une demande croissante de secteurs tels que le commerce électronique, la santé et les produits de grande consommation, et l’implication croissante des investisseurs institutionnels en 2021. De nouvelles réalisations sont prévues. pour totaliser environ 38 millions de pieds carrés cette année, avec une absorption nette oscillant autour de 30 millions de pieds carrés. Cela correspond au taux annuel d’absorption net observé de 2016 à 2018. Il y a quelque chose à espérer en 2021, avec l’introduction des vaccins et l’atténuation des craintes du COVID-19.

En 2021, l’économie mondiale devrait se redresser et, comme nous prévoyons une reprise en « V » pour l’Inde, la demande devrait rester élevée. Les locataires auront l’intention d’être agressifs en 2021 pour couvrir les retards inévitables. Bien qu’il soit difficile de prévoir les chiffres, si les facteurs externes restent stables (par exemple, pas de rechute ou de verrouillage du COVID, administration réussie de vaccins, etc.), les absorptions en 2021 devraient être supérieures à celles de 2019.

(Par Ashish Bhutani, MD, Bhutani Infra)