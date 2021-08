Une nouvelle enquête a montré lundi que les employeurs britanniques prévoyaient d’augmenter le plus leurs effectifs en plus de huit ans au cours des prochains mois et que peu avaient l’intention de licencier du personnel lorsque le soutien du gouvernement en congé prendra fin le mois prochain. La nouvelle a été saluée par Frexiteers qui a soutenu que le Brexit et la libération du Royaume-Uni des entraves de l’UE devaient être remerciés pour les prévisions positives.

Le leader de Generation Frexit, Charles-Henri Gallois a déclaré : « Les perspectives d’embauche au plus haut depuis 8 ans au Brexit UK !

“De ‘malgré le Brexit’ à ‘grâce au Brexit’.

« Reprenons le contrôle. Frexit !

L’enquête trimestrielle du Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) britannique a ajouté aux signes de pénurie du marché du travail alors que l’économie émerge de la pandémie de coronavirus, bien qu’elle ait offert moins de preuves de pressions salariales ou inflationnistes

La CIPD a déclaré que le solde net des intentions d’emploi – la différence en points de pourcentage entre les employeurs qui embauchent et ceux qui suppriment du personnel – est passé à +32 contre +27 trois mois plus tôt, son plus haut niveau depuis le début de l’enquête début 2013.

“Les employeurs sont très optimistes, indiquant de fortes intentions de recrutement, et les attentes de licenciement semblent beaucoup plus faibles que prévu à l’origine pendant la pandémie”, a déclaré Jonathan Boys, économiste du marché du travail à la CIPD.

Mais il y avait moins de signes que cela entraînait de fortes augmentations de salaires, contrairement à certaines autres enquêtes auprès des recruteurs et des employeurs.

La BoE a déclaré qu’elle surveillait de près les pressions salariales en raison de l’impact potentiel de l’inflation à plus long terme.

L’enquête CIPD a montré que les employeurs offraient une augmentation de salaire annuelle moyenne de 2% au personnel cet été, inchangée par rapport au printemps et conforme aux normes d’avant la pandémie.

L’augmentation des salaires n’était généralement pas non plus considérée comme la solution aux pénuries de personnel.

Seuls 23 % des employeurs ayant des postes vacants difficiles à pourvoir ont déclaré qu’ils augmenteraient les salaires, contre 44 % qui visaient à former le personnel existant pour remplir ces rôles.

L’enquête CIPD était basée sur le sondage en ligne de 2 042 employeurs mené par YouGov entre le 16 juin et le 12 juillet.