Le succès du Galaxy Z Flip 3 et de l’Oculus Quest 2 prouve que nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau

À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment été enthousiasmé par l’achat d’un nouveau smartphone ? Qu’en est-il des nouvelles consoles de jeux vidéo comme la PS5 ou la Xbox Series X|S ? À bien des égards, on a l’impression que ces technologies ont un peu stagné, et la plupart des appareils grand public de ces catégories sont assez ennuyeux par rapport aux années et aux décennies d’innovation rapide et furieuse auxquelles nous nous sommes habitués.

Mais deux produits, en particulier, modifient les attentes de nombreuses personnes. Ce n’est que lorsque le Samsung Galaxy Z Flip 3 et l’Oculus Quest 2 que les pliables et la VR ont vraiment commencé à prendre de l’ampleur.

La réalité virtuelle et les téléphones pliables n’ont pas grand-chose en commun à première vue, mais il est devenu très clair que ces deux technologies gagnent le cœur des consommateurs qui bravent le chemin le moins fréquenté et essaient de nouveaux types de technologies.

Dans les deux cas, ces technologies existent depuis un certain temps. Les concepts pliables existent depuis le CES 2013, lorsque Samsung a présenté ses premiers écrans pliables, et la VR existe depuis les années 80 d’une manière ou d’une autre.

Meta et Samsung se sont tous deux fixés des objectifs de vente ambitieux pour apaiser les investisseurs – cela représente 10 millions d’unités vendues en une seule année – et bien qu’un seul de ces produits ait atteint cet objectif jusqu’à présent, les deux ont eu un impact culturel majeur, ouvrant la voie à suivre. que les futurs produits suivront.

La route des 10 millions

En cette période des Fêtes, ce ne sont pas seulement les numéros PlayStation vs Xbox que vous devriez regarder. C’est Quest 2 contre PS5 et Xbox.

Au dire de tous, Meta a vendu environ 2 millions de Quest 2 de plus que Microsoft ne possède la Xbox Series X|S combinée – 10 millions contre 8 millions. Il manque quelques millions de moins que les 13,4 millions de systèmes PS5 vendus jusqu’à présent, mais étant donné que le Quest 2 était le produit le plus vendu pendant le Black Friday, il a peut-être quelque peu comblé l’écart. C’est une vraie victoire non seulement pour Meta, mais pour l’industrie de la réalité virtuelle dans son ensemble.

Au dire de tous, Meta a vendu environ 2 millions de Quest 2 de plus que Microsoft ne possède la Xbox Series X|S combinée.

De même, le Galaxy Z Flip 3 ne se vend peut-être pas autant que le Galaxy S21, mais c’est l’un des seuls types de téléphones que Samsung vend plus que par le passé. C’est une tendance positive qui montre l’intérêt des consommateurs pour les nouveaux produits qui redéfinissent les attentes.

En fait, vous pourriez être surpris d’apprendre que ces deux produits, ironiquement, sont des appareils de deuxième génération qui ont été lancés environ 18 mois après les débuts du premier du genre. Alors que Samsung utilisait le numéro 3 dans le nom, le Z Flip 3 est vraiment le téléphone Z Flip de deuxième génération, car le Z Flip 5G n’était qu’un rafraîchissement de l’original, sorti quelques mois seulement après le lancement du Z Flip et présentant le même conception que l’original.

Le Z Flip 3 a fait ses débuts 18 mois après l’original, c’est-à-dire de février 2020 à août 2021. Le Quest 2 était le même, lancé en octobre 2020, un peu moins de 18 mois après l’Oculus Quest original, lancé en mai 2019.

Au cours de cette période relativement courte, Samsung et Meta ont affiné l’expérience utilisateur et la conception matérielle de manière significative, allant de conceptions plus ergonomiques à des chipsets plus puissants, un matériel plus résistant et plus confortable, ainsi qu’une meilleure conception logicielle.

Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy, déclare : « avec le Quest 2, je pense que nous avons atteint le bon objectif de prix et la bonne facilité d’utilisation et disposaient de la bonne puce pour activer bon nombre des fonctionnalités nécessaires à son succès. Flip3 est également une histoire très similaire en ce sens que les améliorations apportées à l’affichage et le SoC amélioré et un prix beaucoup plus accessible. »

La réalité virtuelle et les appareils pliables étaient des technologies qui enthousiasment les consommateurs. Ils avaient juste besoin du bon produit pour donner un sens aux nouvelles technologies.

Il est étrangement courant qu’une gamme de produits de rupture soit lancée deux ans après le lancement d’un nouveau produit technologique. L’Apple Watch a fait ses débuts environ deux ans après la première montre Galaxy Gear de Samsung. Le premier Samsung Galaxy S n’a fait son apparition que deux ans après le lancement d’Android.

Les produits de première génération attirent généralement l’attention des consommateurs en raison de leur grand potentiel. Vous pourriez présenter un argument convaincant pour choisir le Quest plutôt qu’un casque PC VR ou un Z Flip plutôt qu’un vieux smartphone ennuyeux. Mais dans les deux cas, vous aviez des composants manquants clés et des défauts frustrants qui ont un peu gaspillé leur potentiel.

Il ressort clairement des taux d’adoption de cette année que les consommateurs grand public sont ravis d’adopter en masse la réalité virtuelle et les appareils pliables. Nous n’avons pas vu plus de succès dès le départ en raison des produits défectueux disponibles auparavant. Les consommateurs attendaient le bon produit avant de tenter leur chance sur quelque chose de nouveau.

Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les traqueurs d’appareils dans le monde, a déclaré : « Sur la base de nos recherches, le Quest 2 aura expédié 10 millions d’unités depuis son lancement jusqu’à la fin de 2021. En revanche, nous avons suivi environ 1,5 million de Quest (original) au cours de sa durée de vie. de ce produit, Meta a donc certainement très bien réussi à accroître la notoriété et l’intérêt pour la réalité virtuelle, et au troisième trimestre de 2021, la société a réussi à capturer 77 % des expéditions mondiales de casques de réalité virtuelle. »

Attirer un public plus large

Lorsque les premiers casques HTC Vive et Oculus Rift ont fait leurs débuts en 2016, ils se concentraient uniquement sur le joueur PC hardcore qui était prêt à dépenser une tonne d’argent pour obtenir l’expérience la plus immersive possible. Avec le lancement du Quest à 399 $ – et du Quest 2 à seulement 299 $ – Meta a sous-estimé la concurrence de plusieurs centaines de dollars tout en offrant une expérience supérieure à bien des égards.

Une partie du succès de Quest 2 est due au fait que Meta a capitalisé sur l’entraînement à la maison.

Mais ce n’est pas seulement le bon prix qui a fait du Quest 2 un succès là où d’autres casques VR ont échoué commercialement. C’est aussi le contenu.

Ubrani souligne que « la réalité virtuelle s’était généralement orientée vers un public plus jeune et plus favorable aux jeux, mais avec des applications comme Supernatural et les nombreuses expériences musicales / cinématographiques disponibles sur le Quest 2, Meta a pu susciter l’intérêt d’un public beaucoup plus large. »

Si vous avez parcouru une grande ville ou regardé des émissions de télévision avec des publicités au cours de l’année dernière, vous avez presque certainement vu au moins un panneau d’affichage ou une publicité télévisée mettant en vedette le Quest 2, et de nombreuses publicités diffusées par Meta pour le Quest 2 se concentrent sur la capacité du casque à offrir un entraînement à domicile plus intéressant que celui que les gens expérimentent normalement.

Mais cet accent mis sur la forme physique ne signifie pas que Meta a ignoré les joueurs qui ont constitué le noyau de l’audience VR pendant tant d’années. Un coup d’œil rapide à la meilleure liste de jeux Quest 2 prouve que Meta a cultivé une expérience de jeu stellaire en cours de route, même s’ils ont fait plusieurs dérapages au cours de la même période.

De même, Samsung a peut-être commencé son voyage pliable en faisant appel aux personnes férus de technologie qui ne veulent que les appareils les plus à la pointe de la technologie dans leurs poches, mais cela a rapidement changé avec le lancement du Galaxy Z Flip 3. Non seulement Samsung a considérablement baissé le prix de ses pliables à clapet – le Z Flip original s’est vendu à 1 450 $ tandis que le Z Flip 3 se vend à 999 $ – mais ils ont fait pivoter leur marketing pour changer la perspective sur les téléphones à clapet.

Je ne peux pas vous dire combien de fois quelqu’un a vu mon Z Fold 3 ou le Z Flip 3 de ma femme et s’est émerveillé du fait que vous puissiez plier un téléphone en deux.

Ce n’est pas seulement un retour à un facteur de forme classique ; c’est rétro-chic dans tous les sens et il plaît largement aux jeunes consommateurs d’une manière que les appareils n’ont pas depuis un certain temps. Ubrani est d’accord et déclare en outre que « le prix plus bas et les offres de regroupement ou d’échange agressives ont contribué à propulser le Z Flip 3 et Samsung a également positionné l’appareil comme une pièce de mode qui suscitera l’intérêt de certains acheteurs ».

Je ne peux pas vous dire combien de fois quelqu’un a vu mon Z Fold 3 ou le Z Flip 3 de ma femme et s’est émerveillé du fait que vous puissiez plier un téléphone en deux. C’est nouveau. C’est exitant. C’est exactement ce dont les téléphones avaient besoin pour se différencier à nouveau.

Dominer la chaîne d’approvisionnement

Peu d’histoires en 2021 ont fait les gros titres aussi souvent que les problèmes de chaîne d’approvisionnement que le monde connaît. De la nourriture à la technologie et tout le reste, il est plus difficile d’obtenir les matériaux nécessaires pour construire pratiquement n’importe quoi et, même lorsque vous pouvez vous procurer les matériaux nécessaires, ils sont plus chers qu’auparavant. Un seul passage à l’épicerie le confirme.

Samsung et Meta ont inversé les chaînes d’approvisionnement en leur faveur, produisant plus d’unités à des prix plus bas que jamais.

Pourtant, Meta et Samsung ont trouvé des moyens de contourner ce problème, car ils construisent non seulement plus d’unités de leurs derniers appareils que jamais, mais les proposent à des prix de plus en plus bas que ce que nous avons encore vu.

Alors que l’Oculus Quest original était horriblement difficile à trouver tout au long des 17 mois où il était sur les étagères des magasins, le Meta Quest 2 n’a presque jamais eu ce problème. En fait, si vous entrez dans n’importe quel Best Buy, Walmart, Target ou GameStop, vous serez probablement accueilli par une scène similaire à celle capturée sur cette photo de @TheeBeardedBard sur Twitter :

De même, vous n’aurez aucun mal à trouver un Galaxy Z Flip 3 n’importe où qui transporte normalement des smartphones, malgré des ventes incroyablement agressives et des promotions d’échange conçues pour attirer plus de clients à bord des pliables. Samsung n’a pas eu aussi longtemps pour convaincre les clients que le Z Flip 3 est l’appareil qu’ils veulent comme Meta l’a fait avec le Quest 2, mais il est en bonne voie pour voir le même niveau de succès dans un an lorsque le Z Flip 4 sera lancé. .

Ubrani le confirme et déclare que « nos estimations suggèrent que la première génération a expédié un peu plus d’un million d’unités au cours de sa durée de vie tandis que le Z Flip 3 a expédié près de 2 millions en seulement un trimestre (2021T3), de sorte que les ventes de la dernière génération sont certainement à un bon début. »

C’est certainement une trajectoire similaire à ce que nous avons vu avec le Quest 2 par rapport à l’Oculus Quest original, et cela montre que les consommateurs sont prêts pour quelque chose de nouveau et d’excitant. C’est formidable pour les niches de l’industrie qui ont eu des difficultés à transmettre les avantages que ces nouvelles technologies peuvent offrir, et cela montre également que la lenteur et la régularité gagnent la course.

La plupart des succès ne se produisent pas du jour au lendemain. Lentement mais surement, on réussit.

Après tout, la plupart des succès ne se produisent pas du jour au lendemain. Cela s’applique autant aux personnes qu’aux produits, et ce sont souvent ceux qui échouent le plus tout au long de leur parcours qui connaissent le succès ultime. Voici les 10 prochaines années d’innovation des segments VR et pliables qui, sans aucun doute, continueront à nous étonner pour les années à venir.

