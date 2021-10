Scène de « Squid Game » de Netflix

Dans les guerres du streaming, le succès d’une entreprise est l’échec d’une autre.

Le « Squid Game » de Netflix est une exception.

Netflix a son plus gros succès avec « Squid Game », la série sud-coréenne dystopique sanglante qui a pris d’assaut le monde. Plus de 111 millions de téléspectateurs dans le monde ont déjà regardé au moins deux minutes de l’émission.

En règle générale, les séries à succès engendrent l’envie et l’angoisse de la concurrence. Netflix a surenchéri sur HBO pour « House of Cards », une complainte des dirigeants de HBO près d’une décennie plus tard. Mais certains concurrents de Netflix applaudissent le succès de « Squid Game » car il ouvre davantage la porte à la production non américaine, permettant aux sociétés de médias d’économiser des tonnes d’argent si la télévision en langue étrangère fait partie du régime de contenu d’un ménage américain standard. Amazon, Apple, Disney, HBO Max de WarnerMedia, NBCUniversal, Starz de Lionsgate et ViacomCBS recherchent tous à travers le monde de nouvelles séries télévisées qui capteront l’attention du monde.

Les studios hollywoodiens économisent des millions de dollars en embauchant des talents locaux au lieu de stars hollywoodiennes, en collectant des crédits d’impôt et des remises auprès de pays affamés à la recherche de progrès dans le tourisme et la reconnaissance, et en évitant les réglementations syndicales américaines strictes, a déclaré Ajay Mago, avocat d’entreprise et de technologie et associé directeur pour EM3.

« Différents pays ont des packages incitatifs différents », a déclaré Mago. « Certains pays vous offriront un marketing gratuit via des canaux gouvernementaux ou un soutien lors de festivals. Ils peuvent même vous offrir des coproducteurs locaux gratuits. »

Les pays d’Europe de l’Est, tels que la Hongrie, l’Autriche et Malte, et le Canada offrent depuis longtemps d’importants crédits d’impôt et incitations à Hollywood, a déclaré Domenic Romano, avocat spécialisé dans le domaine du divertissement et associé directeur de Romano Law. Mais dans le passé, les productions américaines utilisaient souvent des lieux internationaux comme remplaçants pour les décors américains.

« Ils venaient au Canada ou dans un endroit offrant des incitations fiscales, et ils déposaient des boîtes aux lettres et des panneaux de signalisation américains, changeaient les plaques d’immatriculation des voitures, et le tour était joué », a déclaré Romano. « Ce qui se passe maintenant, c’est qu’il y a du contenu local de ces régions. Les studios ne se font plus masquer. »

Le public américain a généralement considéré les films en langue étrangère comme un contenu de niche. Très peu de séries télévisées non anglophones, voire aucune, sont devenues une partie de l’esprit du grand public avant « Squid Game ». Conserver des acteurs et des décors locaux permet d’économiser beaucoup sur les coûts de production, a déclaré Romano. Échanger des acteurs hollywoodiens coûteux pour recréer des redémarrages d’émissions étrangères à succès, comme cela a été fait dans le passé, peut coûter des dizaines de millions de dollars par émission, a déclaré Romano.

Économie sur la propriété intellectuelle

Disney a annoncé cette semaine son intention de commencer la production de 27 nouvelles séries télévisées et films dans la région Asie-Pacifique pour Disney + et son service de streaming asiatique Disney + Hotstar. Le coût total de la création de « Squid Game » n’était que de 21,4 millions de dollars, a rapporté Bloomberg cette semaine. Un haut responsable du divertissement a déclaré à CNBC que le coût de « Squid Game » avec une distribution américaine et des réglementations de production syndicale, qui empêchent les longues journées de travail autorisées en Corée du Sud, aurait probablement été cinq à dix fois plus élevé.

Investir dans des productions internationales locales évite également aux studios hollywoodiens d’investir dans une propriété intellectuelle coûteuse. Les épisodes des émissions Marvel de Disney +, tels que « WandaVision » ou « The Falcon », ont coûté à Disney 25 millions de dollars par épisode – plus que les neuf épisodes de « Squid Game » – et cela n’inclut pas les 4 milliards de dollars que Disney a payés pour racheter Marvel. en 2009. La première saison d’Amazon Prime Video de la prochaine série « Le Seigneur des Anneaux » coûtera 465 millions de dollars, selon le ministre néo-zélandais du Développement économique et du Tourisme. Amazon a payé environ 250 millions de dollars pour les droits sur la propriété de Tolkien en 2017.

Le succès de « Squid Game » peut également être une aubaine pour les créateurs qui se sont sentis coincés dans une industrie qui s’est appuyée sur des films de super-héros et des redémarrages d’anciennes émissions de télévision pour des revenus fiables. Exploiter le monde à la recherche de nouvelles stars et de nouvelles idées permet de nouvelles voies de croissance qui peuvent profiter mutuellement aux artistes et aux dirigeants de studio.

« Netflix est l’un des premiers streamers mondiaux en Corée du Sud, et ils essaient de gagner la course au contenu », a déclaré Romano. « C’est comme si la course aux armements de la guerre froide était maintenant la course au contenu où les streamers se bousculent pour trouver du contenu à diffuser exclusivement afin qu’ils puissent inscrire des abonnés avant que la compétition ne s’intensifie. »

Les investisseurs auront une meilleure idée du succès de « Squid Game » pour le résultat net de Netflix le 19 octobre lorsque le géant mondial du streaming annoncera ses résultats du troisième trimestre.

