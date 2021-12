Le successeur d’Android Auto ajoute un changement majeur qui empêche son utilisation dans des millions d’appareils | La technologie

C’est l’avancée importante que Google a franchie lors du lancement d’Android Automotive 12.

Alors que la plupart d’entre nous connaissent Android Auto qui est compatible avec pratiquement tous les véhicules, Google va beaucoup plus loin à cet égard et essaie de faire en sorte que la plupart des constructeurs automobiles finissent par adopter le système Android Automotive qui remonte à quelques années depuis son lancement. et qui est maintenant mis à jour vers Android 12.

Et c’est que bien que nous vous ayons déjà dit ce qu’est Android Automotive, on pourrait dire que tandis qu’Android Auto reflète simplement les applications et le contenu de notre téléphone sur l’écran de la voiture, Android Automotive fonctionne indépendamment avec ses propres applications, options et même magasin .

De plus, les constructeurs automobiles peuvent inclure Android Automotive avec sa propre couche de personnalisation.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Même si Android Automobile 12 Il a été lancé le 4 octobre, c’est maintenant que les premiers véhicules mis à jour commencent à apparaître.

Cette mise à jour comprend une nouvelle API Power Policy pour mieux gérer ces applications en arrière-plan, mais comprend également un client SMS, des notifications d’alerte prioritaires, un indicateur visuel pour l’accès au microphone, un nouveau lanceur d’applications et une conception de deux colonnes dans la configuration.

Mais le lancement d’Android Automotive 12 est aussi un changement majeur. Et c’est que cette version d’Android Automotive basée sur Android 12 c’est 64 bits seulement, devenant ainsi la première version officielle d’Android sur la suppression de la prise en charge des plates-formes 32 bits.

À l’heure actuelle, les téléphones mobiles et les tablettes Android fonctionnent avec des appareils 32 bits, mais ARM prévoit de ne pas prendre en charge les opérations 32 bits avec les nouveaux processeurs mobiles après 2023 et pourtant, même les dernières puces Qualcomm ne peuvent plus exécuter de code 32 bits. noyaux.

Bien qu’Android Automotive soit avec nous depuis 2017, il est actuellement disponible dans très peu de voitures. La Polestar 2 2021 a été la première voiture avec ce système d’exploitation et déjà l’année dernière des constructeurs tels que Cadillac, General Motors et Renault ont commencé à vendre des voitures avec Automotive.