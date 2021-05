Le successeur d’Angela Merkel, Laschet, annulé par les sondeurs dans le dernier coup porté à l’héritage de la CDU | Politique | Nouvelles

Le discours d’Angela Merkel interrompu au Bundestag

Armin Laschet, qui est le candidat de la CDU à la chancelière aux élections fédérales allemandes de septembre, a déclaré que le commerce doit être au centre d’une réinitialisation des liens transatlantiques et qu’une grande zone de libre-échange englobant les États-Unis et l’Union européenne devrait être un objectif. .

L’ancien président américain Donald Trump a interrompu les négociations sur un projet d’accord commercial entre l’UE et les États-Unis, le Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP), et a lancé un conflit commercial avec l’UE.

Le chef des démocrates-chrétiens allemands (CDU) a déclaré mercredi que le moment était venu de renouveler les relations transatlantiques.

Dans un discours qualifié de “repère” par son parti, M. Laschet a déclaré: “La place de l’Europe est aux côtés des États-Unis, est aux côtés du Canada.

“Et nous avons besoin d’un renouveau avec de nouveaux thèmes, avec une nouvelle dynamique de la relation transatlantique. Et cela tournera autour des questions commerciales – une grande zone de libre-échange comme ambition, mais aussi une politique étrangère climatique commune.”

Le successeur d’Angela Merkel, Armin Laschet (Image: GETTY)

Le successeur d’Angela Merkel, Armin Laschet, a déjà été radié par les sondeurs (Image: GETTY)

Insistant sur le fait que “nous avons également besoin d’une nouvelle relation avec la Grande-Bretagne, y compris sur les questions de sécurité”, M. Laschet a également déclaré que la Russie pourrait être un partenaire de l’UE, mais qu’il fallait montrer à Moscou les limites des règles internationales.

En ce qui concerne le gazoduc russe Nord Stream 2 vers l’Europe, Laschet a réitéré sa position selon laquelle “c’est un projet commercial”, et a déclaré que l’Allemagne aurait besoin de gaz pour faire le pont dans sa transition vers des carburants plus propres.

Si son bloc conservateur devait se retrouver dans des pourparlers de coalition après les élections de septembre avec les écologistes Verts, M. Laschet a déclaré qu’il discuterait de Nord Stream 2 avec leur chef, Annalena Baerbock, qui s’oppose au pipeline.

“Si elle pense qu’elle veut protéger stratégiquement l’Ukraine, je serais d’accord avec elle”, a déclaré M. Laschet.

Le projet, maintenant achevé à environ 95%, contournerait l’Ukraine, la privant de frais de transit lucratifs et compromettant potentiellement sa lutte contre l’agression russe.

Rien de nouveau, par conséquent, car le chef de la CDU ne semble pas s’être massivement éloigné des 16 dernières années de règne de Mme Merkel en Allemagne.

C’est peut-être pour cela que les sondeurs l’écrivent déjà.

Depuis que les conservateurs l’ont choisi le mois dernier pour se présenter à la chancelière, M. Laschet a vu les Verts les dépasser dans les sondages d’opinion; fait face à des tireurs d’élite persistants de son ancien rival interne; et a subi une rébellion du parti à l’est. Merkel l’a également coché pour sa gestion laxiste de la pandémie de coronavirus.

De plus, à quatre mois de l’élection, l’alliance conservatrice de M. Laschet n’a toujours pas de programme de campagne, permettant aux Verts de définir l’ordre du jour.

Armin Laschet a déclaré: “ La place de l’Europe est aux côtés des États-Unis ” (Image: GETTY)

L’enjeu est la direction de l’Allemagne et de l’Europe, et le sort d’une alliance conservatrice qui dirige l’Allemagne depuis 16 ans sous Merkel, qui démissionne après les élections.

Aucun relooking n’est prévu, selon des sources proches de M. Laschet.

Au lieu de cela, sa stratégie est à trois volets et largement axée sur le traitement de son propre camp: rechercher des critiques internes et les convaincre, construire un pont avec l’ancien rival bavarois Markus Soeder avec un programme conjoint de renouveau sur lequel faire campagne et montrer aux électeurs. que son équipe comprend des femmes et des jeunes.

Les divisions entre M. Laschet et M. Soeder contrastent fortement avec le front uni présenté par les Verts, dont le co-leader Robert Habeck a gracieusement présenté le mois dernier Annalena Baerbock comme candidate à la chancelière – un rôle qu’il avait lui-même convoité.

Depuis que les grands du parti l’ont choisi avant le plus populaire M. Soeder à la fin du mois d’avril, M. Laschet a contacté des membres de la base de ses chrétiens-démocrates (CDU) et de leur parti sœur bavarois, le CSU de M. Soeder. Les deux se présentent conjointement aux élections fédérales.

Un responsable de la CDU proche de M. Laschet a déclaré que le parti se ralliait au candidat et que Merkel devrait faire campagne pour lui au cours de l’été, bien qu’elle l’ait réprimandé à propos de la pandémie.

Laschet, aux lacets étroits, a l’air d’un directeur de banque régionale et les responsables du parti reconnaissent que, comme Merkel, il manque de charisme. Mais – tout comme le chancelier – ils disent qu’il est considéré comme quelqu’un sur qui on peut compter.

Mais Manfred Guellner, responsable du sondage Forsa, a déclaré à . que les notes de Laschet étaient si mauvaises qu’il ne voyait pas comment elles pourraient s’améliorer suffisamment d’ici septembre.

Il a ajouté que “Laschet devrait convaincre et activer les non-votants pour qu’ils votent à nouveau pour la CDU. Mais je ne vois pas cela.”

Son dernier sondage a mis le soutien des Verts à 26% et la CDU / CSU à 24%.

Un membre du comité exécutif de la CDU a lancé le défi: “Désormais, la course au rattrapage commence.”