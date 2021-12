Le successeur d’Angela Merkel Scholz sous pression pour raffermir sa position contre l’agressif Poutine | Monde | Des nouvelles

La pression sur le nouveau chancelier intervient avant une réunion pré-sommet avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le président français Emmanuel Macron. Les relations entre le nouveau gouvernement allemand, assermenté mercredi, et l’Ukraine sont jusqu’à présent tendues après que l’Ukraine a accusé Berlin de bloquer l’approvisionnement en armes de l’OTAN à Kiev.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a déclaré que Berlin avait opposé son veto à l’achat d’armes par l’Ukraine via l’Agence de soutien et d’approvisionnement de l’OTAN, déclarant au Financial Times : « Ils construisent toujours le pipeline Nord Stream 2 et bloquent en même temps nos armes défensives. C’est très injuste. »

L’Allemagne a également souligné de manière controversée la nécessité d’un dialogue avec la Russie.

Les tensions entre la Russie et l’Occident se sont intensifiées ces derniers mois, alors que les troupes russes se renforcent à la frontière avec l’Ukraine.

Des sources du renseignement américain préviennent que le Kremlin se prépare à une offensive sur plusieurs fronts, dès le début de l’année prochaine, impliquant quelque 175 000 soldats.

M. Poutine et M. Scholz n’ont pas encore parlé, mais un haut responsable allemand a déclaré à POLITICO qu’il était important de s’appuyer sur le dialogue entre les États-Unis et la Russie, s’exprimant avant la réunion d’aujourd’hui.

Le président américain Joe Biden et M. Poutine ont tenu une vidéoconférence de deux heures le 7 décembre, dans le cadre d’une tentative d’apaiser les tensions entre les deux nations.

Cependant, le haut responsable allemand a ajouté que Berlin aimerait envoyer « un signal clair à la Russie que l’intégrité des frontières est inviolable et que toute violation entraînerait des conséquences claires ».

Plus tôt cette semaine, la nouvelle chancelière allemande a également mis en garde contre les « conséquences » pour le gazoduc controversé Nord Stream 2 si la Russie envahissait l’Ukraine.

Malgré des relations apparemment tendues avec l’Ukraine, le nouveau chancelier allemand a également souligné son engagement à préserver le rôle de l’Ukraine en tant que voie de transit du gaz vers l’Europe.

Cependant, le nouveau gouvernement ne s’est pas engagé publiquement à bloquer le pipeline.

Lors de sa première visite en Pologne en tant que chancelier, M. Scholz a déclaré que l’Allemagne se sentait responsable du succès des affaires de transit du gaz en Ukraine, faisant écho à sa prédécesseure Angela Merkel.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, M. Scholz a déclaré : « Il en va de même pour les opportunités futures.

« Nous aiderons également l’Ukraine à devenir un pays qui sera une source majeure d’énergie renouvelable et la production nécessaire qui en résultera.

« Nous sommes en pourparlers concrets sur la façon dont nous pouvons aider à y parvenir. »