Le successeur de l’iPhone 13 pourrait vous permettre de contrôler le téléphone en soufflant dedans

Nos regards se tournent vers l’iPhone 13 et son lancement prévu dans les mois à venir, mais nous avons vu des rumeurs folles concernant des fonctionnalités qui pourraient venir dans l’iPhone 14 ou les futurs téléphones Apple – et la dernière suggère que nous pourrions contrôler un iPhone en soufflant dessus.

La fonctionnalité, qui pourrait également figurer dans une future Apple Watch, est décrite dans un nouveau brevet comme une technologie qui détecte les “événements de coup” pour basculer entre différents modes logiciels et potentiellement naviguer dans une interface utilisateur. La technologie détecte les changements de pression au-delà d’un certain seuil et, combinée à un capteur de mouvement, détermine si un utilisateur souffle intentionnellement sur son appareil (ou s’il s’agit simplement du vent involontaire d’un utilisateur qui pompe ses bras pendant une course, nous présumons).

La description du brevet suggère que la fonctionnalité aiderait les utilisateurs d’iPhone ou de montres Apple – étant donné qu’ils doivent tenir ou porter de tels appareils Apple dans ou d’une main, les commandes de soufflage pourraient compléter ou potentiellement remplacer l’utilisation de l’autre main. En bref : cela semble être une autre façon intéressante de contrôler votre appareil, mais cela pourrait aussi être une fonction d’accessibilité.

Analyse : les brevets sur l’iPhone sont une multitude de nouvelles idées qui pourraient ne jamais se concrétiser

Il ne serait pas surprenant que la détection des coups ne soit jamais intégrée dans un iPhone, simplement en raison de la nature des brevets et de leur incertitude à en faire des modèles de marché. Ce serait formidable si, par exemple, un futur iPhone pouvait détecter les fissures dans l’écran et informer les utilisateurs, ou si l’affichage pouvait se guérir, comme le suggèrent les brevets rendus publics l’année dernière, qui pourraient être en réserve pour les futurs téléphones Apple.

Mais nous devons également garder à l’esprit toutes les idées qui n’ont pas encore été intégrées dans les iPhones, comme les caméras télescopiques, les écrans incurvés ou les stylets – toutes issues de brevets remontant à 2014. Ceux-ci pourraient encore faire leur chemin dans les iPhones, mais il est plus probable qu’il s’agisse simplement d’idées qu’Apple a bricolées comme options potentielles que le développement de l’iPhone pourrait suivre s’ils dépassaient le seuil notoirement rigoureux (et arbitraire) de l’entreprise pour l’opportunité des fonctionnalités. Étant donné que ces fonctionnalités ne sont pas omniprésentes dans les téléphones, il est compréhensible qu’Apple n’y investisse pas.

Mais les brevets Apple ne cessent d’apparaître, nous donnant des idées sur ce qui pourrait arriver dans les futurs iPhones, de l’improbable au plus possible, comme un chargeur magnétique MagSafe-esque ou Face and Touch ID à l’écran ou les lunettes Apple. Mais si nous gardons un espoir irrationnel pour une catégorie de brevets Apple, c’est probablement pour l’iPhone Flip pliable encore répandu.

Via PhoneArena