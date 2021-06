Le successeur du Snapdragon 888 de Qualcomm pourrait venir avec ces spécifications

Le Snapdragon 888 est assez nouveau et son successeur ne devrait être annoncé qu’en décembre. Cependant, des fuites ont déjà commencé à affluer pour le prochain chipset de marque de Qualcomm qui alimentera les téléphones phares en 2022.

Le pronostiqueur fiable Evan Blass a révélé ce qui pourrait être la fiche technique complète du SM8450. Le numéro de modèle du Snapdragon 888 est SM8350, il serait donc juste de supposer que le SM8450 est son descendant direct.

Selon Blass, le prochain silicium Snapdragon fera la transition du processus de fabrication de 5 nm à 4 nm. Cela devrait se traduire par des performances plus rapides et une efficacité énergétique améliorée.

La puce devrait également recevoir le nouveau modem intégré Snapdragon X65 5G, au lieu du modem X60 5G qui fonctionne à l’intérieur du Snapdragon 888. Le nouveau système promet des vitesses de téléchargement théoriques de 10 Gbit/s et devrait offrir une connectivité 5G plus stable.

Ailleurs, vous pouvez vous attendre à voir des mises à niveau des spécifications sous la forme du processeur Kryo 780, du GPU Adreno 730 et du Spectra 680 ISP. Vous pouvez voir les spécifications complètes divulguées du successeur du Snapdragon 888 dans le tweet de Blass intégré ci-dessus.

Nous avons entendu parler pour la première fois du successeur du Snapdragon 888 avec le numéro de modèle SM8450 en mars. Le chipset porte apparemment le nom de code “Waipio”, d’après la vallée de Waipi’o à Hawaï. La fuite précédente a révélé que les ingénieurs de Qualcomm testaient des échantillons de la puce avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de mémoire UFS.

Qualcomm prévoit peut-être des améliorations majeures de l’imagerie cette fois-ci. La nouvelle puce utilise soi-disant un nouveau module de caméra appelé « Leica 1 ». Bien sûr, cela ne signifie pas que les futurs produits phares seront équipés d’appareils photo Leica. Le partenariat pourrait cependant indiquer que Leica optimise le FAI de la nouvelle puce.