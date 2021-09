Le successeur présumé d’Indiana Jones d’Harrison Ford révélé

Alors qu’Harrison Ford se prépare à jouer le rôle de la légendaire archéologue Indiana Jones pour la cinquième et dernière fois, les yeux se tournent vers son éventuel remplaçant. Avec Indiana Jones 5 actuellement en production, l’avenir de la franchise pourrait reposer sur les épaules de l’une des stars du film, Phoebe Waller-Bridge étant censée remplacer Ford.

Bien qu’aucun mot officiel n’ait encore été prononcé sur l’avenir de la franchise et le rôle d’Indiana Jones, le Daily Mail rapporte que des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles Waller-Bridge est sur le point de jouer le rôle principal dans la franchise après le départ de Ford. . En fait, une source a affirmé que Kathleen Kennedy, la productrice hollywoodienne à l’origine de la franchise, souhaitait apporter des changements “grands et audacieux” à mesure que la franchise avance, et “ce serait une déclaration énorme et un grand rôle pour Phoebe”. car son casting en tant que rôle principal ferait passer le personnage principal à une femme. On ne sait pas exactement comment Waller-Bridge assumerait le rôle important, bien qu’il soit possible que son apparition dans le prochain film puisse préparer la transition. Une autre source a affirmé que “les potins sur le plateau sont que ce personnage s’insérera dans le rôle principal”.

Waller-Bridge est surtout connue comme la créatrice et la star de Fleabag, qui a été diffusé sur la BBC au Royaume-Uni et sur Amazon Prime Video aux États-Unis. prochain film de James Bond, Pas le temps de mourir. Elle a également exprimé le droïde L3-37 dans Solo: A Star Wars Story. Ses autres crédits cinématographiques incluent Albert Nobbs, The Iron Lady et Goodbye Christopher Robin. Elle a été confirmée en avril de cette année comme faisant partie du casting du prochain film d’Indiana Jones, bien que les détails sur son rôle aient été gardés secrets.

Le film, qui sortira en 2022, sera le premier film de la série non réalisé par Steven Spielberg, puisque le cinéaste de Logan James Mangold en a pris la direction. La production a commencé aux Pinewood Studios près de Londres en juin. Plus particulièrement, le film marquera le dernier rôle de Ford dans le rôle principal, a annoncé Disney lors d’une présentation virtuelle aux investisseurs en décembre. Ford a dépeint l’archéologue bien-aimé portant un fedora et fouettant le crack pendant des décennies, apparaissant pour la première fois sous le nom d’Indiana Jones dans Les Aventuriers de l’Arche perdue en 1981. Il a ensuite repris le rôle dans Indiana Jones et le Temple maudit en 1984, puis Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, et à nouveau dans le quatrième volet, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, en 2008.

Parlant de son éventuel départ du rôle lors d’une apparition en mai 2019 dans l’émission Today, Ford semblait favoriser l’idée de laisser Indiana Jones partir avec lui. Lorsqu’on lui a demandé qui il choisirait comme remplaçant, Ford a répondu : “Personne ne sera Indiana Jones, n’est-ce pas ? Je suis Indiana Jones. Quand je serai parti, il sera parti. C’est facile.”

Pour le moment, le casting de Waller-Bridge comme remplaçant de Ford n’a pas été confirmé. Les représentants de l’actrice-scénariste ainsi que de Disney n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le cinquième film d’Indiana Jones devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.