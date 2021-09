Le successeur spirituel de Sensible Soccer signe pour Nintendo Switch

Image: Tower Studios Ltd

Vous cherchez une solution de football qui n’est pas FIFA ou PES ? Alors pourquoi ne pas attendre le jeu de style arcade Football sociable – dont la sortie sur Nintendo Switch est actuellement prévue le 17 avril 2022.

Oui, c’est vrai, “Sociable Soccer” – le successeur spirituel du classique Football sensé série – a passé un accord avec les consoles, y compris le système hybride de Nintendo. Jusqu’à présent, c’était une exclusivité Apple Arcade.

Kiss Publishing dit que la version PC/console initiale du jeu sera marquée Football sociable ’22. Bien qu’il s’agisse d’un suivi, ce sera la “vision complète” de tout ce que le développeur Tower Studios veut faire, selon le créateur de Sensible Soccer, Joe Hare :

“Évidemment, graphiquement, nous pouvons pousser les choses plus loin, et il y a aussi tout un tas de fonctionnalités que nous voulons mettre dans le jeu, avec lesquelles nous pouvons maintenant lancer du côté PC/console. C’est donc une période passionnante.”

Il y aura également un support continu pour les nouvelles versions du jeu :

« Nous sommes dans le festin du monde du développement ces jours-ci, donc il y a des fonctionnalités que nous allons intégrer pour la version en avril, puis il y aura plus de fonctionnalités au fur et à mesure, déployées tous les six mois environ … En fait, nous orientons presque le développement vers la prochaine génération de moteurs.