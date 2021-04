Le sud-africain Higgo mène un jour de la fin à Gran Canaria

25/04/2021 à 12:14 CEST

Le sud-africain Garrick Higgo, seulement 21 ans, est le nouveau leader de l’Open Gran Canaria Lopesan, qui se déroule au Meloneras Golf de Gran Canaria, avec un total de 192 coups (-18), après avoir livré une troisième carte avec 63 (sept sous la normale), face à la dernière journée ce dimanche avec un avantage de deux coups.

Higgo, dont le seul triomphe sur le circuit européen vient de l’Open du Portugal 2020, qui fêtera ses 22 ans le 12 mai prochain, et cela vient de la quatrième place conquise dimanche dernier à l’Open d’Autriche, basé son leadership sur son départ écrasant le jour de ce samedi, pues a réalisé trois “ birdies ” dans les trois premiers trous, auxquels il a ajouté la broche d’un “ aigle ” entier dans le quatrième. Puis il a clôturé sa tournée avec trois nouveaux «birdies» et un seul «bogey».

Le contraire a fait le danois Jacob Thorbjørn Olesen, qui s’est imposé comme le leader après le magnifique 61 vendredi, et qui a mal commencé: deux “ bogeys ” dans les six premiers trous et, malgré un “ birdie ” au milieu, c’était connu qu’il n’était plus en tête du classement. Il a fini par abandonner de nombreuses positions au classement et loin du sommet.

Syme, poursuivant

La deuxième place, à deux coups du leader, est partagée par l’Ecossais Connor Syme, l’un des trois qui vendredi a fait 61, que ce samedi il portait aussi un 62 (un ‘aigle’, sept ‘birdies’ et un ‘bogey’), le Français Matthieu Pavon et l’Autrichien Matthias Schwab, ces deux derniers avec une troisième carte respective avec 64 et 66 coups.

Le meilleur Espagnol reste Alejandro Del Rey, avec un total de 197 coups sûrs (-13), après 65 ce samedi (un ‘aigle’ sur le dernier trou, cinq ‘birdies’, deux ‘bogeys’), qui le placent dans une onzième place très partagée.

Le local et ambassadeur du tournoi, Rafa Cabrera Bello, a signé un 67, pour un total de 199 (-11). Pep Angles a 200 (-10), après avoir fait 65 ce samedi; et Ivan Cantero ajoute 201, après son troisième 67; Alejandro Cañizares va avec 202 (70 + 65 + 67); et Adri Arnaus avec 204 (69 + 66 + 69).