Le sud du Texas de Trump gagne les démocrates vex

Jose Tejeda, un ancien employé des douanes et de la protection des frontières des États-Unis de Rio Grande City, au Texas, a été confronté à un dilemme en novembre. Il pensait que les choses s’étaient bien passées pendant la présidence de Donald Trump. Il ne pensait pas que Trump était juste en matière d’immigration, mais pensait qu’il était bon sur le plan économique. Aucun des deux partis n’avait fait de son mieux pour gagner son vote, mais il a reçu une lettre de Trump, en espagnol et en anglais, pour accompagner son chèque de relance. «C’était un point pour Trump», se souvient Tejeda, qui a finalement voté pour Trump après avoir voté pour Hillary Clinton en 2016.

Trump a réalisé des performances nettement meilleures que prévu en 2020 avec les électeurs latinos du sud du Texas comme Tejeda. Le comté de Zapata, un patchwork de ranchs de bétail couverts de figues de Barbarie à près de 95% latino ou hispanique, a opté pour Clinton par 33 points en 2016. En novembre, Trump l’a remporté par 5 points, la première fois depuis 1920, selon les données fournies par la Texas State Library and Archives Commission, que ce comté rural de 14 000 habitants a voté républicain dans une course présidentielle. Au moins quatre autres comtés du sud du Texas à majorité hispanique et latino-américaine – La Salle, Jim Wells, Kenedy et Kleberg – sont également passés de Clinton à Trump. Laredo, à une heure de route au nord de Zapata, a eu le plus grand virage vers Trump de toutes les régions métropolitaines américaines de plus de 250000 habitants, selon le New York. Fois.

Plus de quatre mois plus tard, les démocrates tentent toujours de comprendre ce qui a mal tourné. Comment Trump a-t-il fait de tels gains avec l’un des groupes démographiques à la croissance la plus rapide du pays malgré son bilan de commentaires racistes, son mur de frontière promis et sa politique de «tolérance zéro» qui séparait des centaines de familles? Le mystère est particulièrement déconcertant dans le comté de Zapata, une région si bleue qu’elle n’a pas de parti républicain local et n’a vu que 38 votes exprimés lors de la primaire présidentielle du GOP 2020. À l’exception de la course à la présidentielle, les démocrates ont remporté tous les autres concours lors des élections générales. «Personne ne sait vraiment ce qui s’est passé au Texas», déclare le représentant Henry Cuellar, un démocrate de neuf mandats alors qu’il siège à l’extérieur du palais de justice de Zapata, qui fait partie de son district.

L’État partie a publié un rapport post-électoral le 22 février qui a conclu qu’il était en partie entravé par le passage de la pandémie des coups de porte aux appels téléphoniques. («Nous avons eu du mal à atteindre les électeurs pour lesquels nous n’avions pas de numéro de téléphone, qui étaient disproportionnellement jeunes, ruraux et de couleur», a déclaré le rapport.) Les démocrates ont également souligné le succès du GOP à transformer des électeurs de Trump, en plus de persuasion. «Il semble que la campagne Trump et les républicains ont fait un très bon travail pour gagner de nouveaux électeurs», déclare Rebecca Acuña, directrice de la campagne Biden au Texas, qui note que dans l’ensemble, leur campagne a fait des gains dans l’État.

Les électeurs et les responsables démocrates du sud du Texas ont offert plusieurs explications au succès de Trump: une perception parmi certains électeurs que Trump était meilleur pour l’économie, en particulier les emplois dans le pétrole et le gaz; le stimulus vérifie; boîtes alimentaires fournies par le Département de l’agriculture de son administration. Certains disent également qu’il y avait un manque de sensibilisation soutenue de la part des démocrates qui tenaient le soutien latino-américain pour acquis.

Les républicains travaillent pour capitaliser. À Zapata, le GOP organise une fête du comté. Le président de l’État partie, Allen West, a effectué plusieurs voyages dans le sud du Texas avant les élections et prévoit de tenir la réunion trimestrielle du parti à Laredo en mars comme symbole de son investissement dans la région. «Nous avons ouvert la porte», dit West, «et maintenant nous devons l’ouvrir encore plus.»

Même dans une élection normale, vous ne pouvez en lire que dans une seule région, en particulier une région peu peuplée. Dans l’ensemble, les électeurs latino-américains et hispaniques restent solidement démocrates et constituaient un élément crucial de la coalition qui a livré des États clés comme l’Arizona et le Nevada à Biden. Mais les démocrates disent que c’est pourquoi il est essentiel de comprendre le vote latino. «Depuis très longtemps, les organisateurs et les militants sur le terrain ont dit:« Les républicains arrivent, ça devient plus conservateur », et c’est tombé dans l’oreille d’un sourd», déclare Jen Ramos, membre du Comité exécutif démocrate de l’État du Texas. «Nous ne pouvons plus laisser cela se produire.» –Avec le reportage de Mariah Espada