Le suicide a tué plus de soldats américains en 3 mois que COVID en près de 2 ans

Plus de soldats de l’armée américaine en service actif, de la Garde nationale et des forces de réserve sont morts par suicide au deuxième trimestre de cette année que de soldats de l’ensemble de l’armée américaine sont morts du coronavirus depuis le début de la pandémie, selon un nouveau rapport du Pentagone.

Intitulé « Le rapport trimestriel sur le suicide (QSR) du ministère de la Défense », le document révèle que du 1er avril au 30 juin, un total de 139 soldats se sont tués, dont 99 classés comme « composante active », 14 comme « réserve ». » membres, et 26 en tant que garde nationale. Répartis entre les branches de service, les décès de la composante active comprennent 60 de l’armée, huit du corps des marines, 17 de la marine et 14 de l’armée de l’air.

Pentagone : augmentation de 46 % du nombre de suicides parmi les forces d’active de l’armée américaine au deuxième trimestre par rapport à la même période l’année dernière pic.twitter.com/ukOxqNEjFO – Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) 13 octobre 2021

Les chiffres récemment publiés représentent plus du double du nombre total de militaires américains décédés des suites d’un coronavirus depuis le début de la pandémie, le Military Times faisant état de 67 décès liés au COVID dans l’armée américaine à ce jour.

Suite à une directive d’août de l’administration Biden, tous les membres de l’armée américaine sont tenus de recevoir le vaccin COVID afin de continuer à servir, la date limite de vaccination variant d’une branche à l’autre.

« Après une consultation minutieuse avec des experts médicaux et des dirigeants militaires, et avec le soutien du président, j’ai déterminé que la vaccination obligatoire contre la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19) est nécessaire pour protéger la Force et défendre le peuple américain », a écrit le secrétaire à la Défense. Lloyd Austin dans une note du 25 août. « Pour défendre cette nation, nous avons besoin d’une force saine et prête. »

Selon l’attaché de presse du Pentagone John Kirby, seuls 65% des membres de l’armée américaine, y compris tous les membres de la Garde nationale, de la Réserve de l’armée et des forces d’active, ont été complètement vaccinés contre le virus respiratoire.

« Je peux vous dire que le personnel en service actif avec au moins une dose s’élève désormais à 96,7% et le personnel en service actif entièrement vacciné est aujourd’hui à 83,7% », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse. « Nous continuons donc à progresser sur ce point et sur la force totale, au moins une dose [is] 80 pourcent. Et complètement vacciné à nouveau sur l’ensemble de la force est d’environ 65%. »

