Le suicide de Matthew Mindler causé par le nitrate de sodium OD, maman s’exprime

Matthieu Mindler s’est suicidé avec une substance facilement accessible qu’il a récupérée en ligne … et sa mère veut que tout le monde soit au courant du danger extrême du composé.

Le bureau du médecin légiste du comté de Lancaster a déclaré à TMZ … que la cause du décès de l’ancien enfant star était la toxicité du nitrate de sodium. Selon le ME, l’OD était intentionnel et en tant que tel sa mort a été jugé comme un suicide.

Si vous n’êtes pas familier… le nitrate de sodium est un agent oxydant – souvent utilisé pour conserver les aliments, comme la viande – qui provoque une hypotension et limite le flux d’oxygène dans le corps, ce qui peut entraîner la mort.

Alors que les décès liés au nitrate de sodium sont souvent accidentels, celui de Matt était tout sauf… cela selon sa mère, Monique, qui dit avoir découvert une piste déchirante que Matthew a laissée derrière elle.

Monica nous dit qu’elle a recherché les récents historiques de recherche sur Internet de Matt, et il s’avère que … il cherchait des informations sur ce composé mortel en ce qui concerne le suicide, et les moyens de l’obtenir et de le prendre pour l’effet ultime de mettre fin à sa vie sans douleur.

On nous dit qu’elle n’avait aucune idée que c’était quelque chose qu’il avait exploré avant que son corps ne soit retrouvé par des responsables de l’école près de son université en Pennsylvanie – mais plus important encore, elle veut que cela serve de mise en garde pour les autres.

Monica espère que la vie de quelqu’un d’autre pourra être sauvée si les gens savent quels signes avant-coureurs rechercher … car il s’agit d’un produit assez bon marché que Matthew semble avoir commandé sur Amazon avec une relative facilité, à seulement 15 $, ce qui, selon Monica, était suffisant pour en tuer 4 personnes.

En d’autres termes… la conscience est tout, et elle espère que l’histoire de Matthew servira de sonnette d’alarme.