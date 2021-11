Le suivi de la fréquence cardiaque par caméra de Google Fit arrive enfin sur le Pixel 6

Plus tôt cette année, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet de mesurer votre rythme cardiaque et respiratoire à l’aide de l’appareil photo de votre smartphone. Bien que les fonctionnalités n’étaient pas disponibles sur les téléphones de la série Pixel 6 au lancement, elles font enfin leur chemin vers les meilleurs téléphones Android de Google de 2021.

Comme indiqué par 9to5Google, les fonctionnalités de suivi de la fréquence cardiaque et respiratoire sont désormais disponibles en « accès anticipé » pour les utilisateurs de Pixel 6 et 6 Pro. Google avertit que les deux fonctionnalités basées sur l’appareil photo sont en cours de réglage et peuvent être supprimées.

Les cartes des nouvelles fonctionnalités de suivi cardiaque et respiratoire s’affichent en bas de l’onglet Accueil de l’application Google Fit. Vous devriez également pouvoir y accéder à partir de Browse > Vitals.

Pour mesurer votre fréquence respiratoire à l’aide de votre téléphone Pixel 6, vous devrez placer votre tête et le haut du torse en vue de la caméra selfie et respirer normalement. Vous pouvez mesurer votre fréquence cardiaque en plaçant votre doigt sur l’objectif de la caméra arrière.

Le déploiement intervient moins d’une semaine après que Google a sorti une nouvelle fonctionnalité de son adaptatif pour la série Pixel 6. La nouvelle fonctionnalité est censée améliorer la qualité sonore du haut-parleur du téléphone en ajustant les paramètres de l’égaliseur pour votre environnement.

Il a également été révélé récemment que Google travaillait toujours à apporter le déverrouillage du visage à la série Pixel 6. La fonctionnalité était censée être disponible dès le premier jour, mais Google l’a apparemment abandonnée à la dernière minute en raison d’un problème de consommation d’énergie.

