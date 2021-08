Le suivi télévisé de la vétérinaire familiale moderne Sarah Hyland vient de recevoir de mauvaises nouvelles d’ABC

Epic devait également mettre en vedette Brittany O’Grady (Paula dans The White Lotus) et Eleanor Fanyinka (Pure and Holby City) dans une série d’anthologies qui réinventait le conte de fées pour un nouveau public. Brigitte Hales, qui faisait partie de l’équipe de rédaction de Once Upon a Time, était également à bord. Cela aurait été vraiment cool de voir ce que l’équipe créative sympathique de OUAT aurait fait avec la princesse des temps modernes de Sarah Hyland et le genre en général, surtout compte tenu de la liberté qui accompagne une anthologie. Considérant que le drame de Disney a fait sa propre reconfiguration avec des scénarios et des castings au cours des dernières années, on aurait pu espérer qu’ABC leur accorderait une refonte pour créer un projet plus adapté aux goûts du réseau, mais apparemment pas.