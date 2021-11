Le sujet de l’interview reste strictement interdit à Virgil van Dijk

Virgil van Dijk de Liverpool parlera ouvertement de sa carrière dans le football, mais un sujet reste strictement interdit, selon un rapport en Hollande.

Le sujet que le défenseur Van Dijk « omet sagement » des interviews n’est pas difficile à choisir. Ayant été mis à l’écart pendant presque toute la saison dernière et contraint de manquer l’Euro 2020, le nom de Jordan Pickford est prévisible hors de portée. Van Dijk a été blessé pendant neuf mois.

Une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit subie lors d’un défi du gardien anglais Pickford a fait les dégâts.

Le tacle haut et long de Pickford était téméraire et inopportun. Il est également resté impuni. Le tacle qui a cisaillé le genou droit de Van Dijk aurait normalement été sanctionné d’un carton rouge.

Pickford a cependant évité toute sanction car Van Dijk a été signalé hors-jeu dans la préparation de l’incident.

Jordan Henderson a déclaré à BT Sports : « Tout le monde n’arrête pas de nous poser des questions à ce sujet, donc je suppose que c’est un carton rouge. Ce ne doit pas être un bon défi.

« Pour être juste, Jordan est venu et s’est excusé auprès de moi après le match et [told me] dire à Virgile.

« Ça ne doit pas être génial. Mais oui, pas seulement cet incident, nous avons créé tellement de bonnes occasions de marquer et dans l’ensemble, nous aurions dû gagner le match.

Liverpool et Van Dijk étaient cependant furieux de l’incident, qui a fait dérailler la défense du titre de Liverpool.

C’est compréhensible, c’est un sujet que les médias trouvent intéressant. Mais Rapport de Telegraaf que Van Dijk omet le sujet lors des interviews.

« Ma blessure a été causée par un coup de pied »

Il « ne veut rien dire » sur le gardien d’Everton et ce tacle.

Van Dijk veut se concentrer sur le présent, mais insiste sur le fait que la blessure n’a laissé aucune cicatrice mentale.

« Ma blessure a été causée par un coup de pied », a déclaré la star néerlandaise, via Sport Witness.

« Ce n’était pas un moment où personne n’était là. En fait, cela a rendu un peu plus facile mentalement d’aller jusqu’au bout.

«Parfois, c’est au fond de votre esprit, mais ce n’est pas quelque chose qui me concerne vraiment. Ce n’est certainement pas comme si j’avais peur de me lancer dans un duel.

