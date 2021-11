Le sujet de ‘Tiger King’, Joe Exotic, quitte un centre médical au milieu d’une bataille agressive contre le cancer

La star de Tiger King, Joe Exotic, lutte contre une forme agressive de cancer. Au milieu de sa bataille contre le cancer de la prostate, il a été transféré d’un établissement médical au Texas à un autre en Caroline du Nord. Exotic, de son vrai nom Joseph Maldonado-Passage, a révélé début novembre qu’on lui avait diagnostiqué un « cancer agressif ».

TMZ a rapporté qu’Exotic avait été transféré de FMC Forth Worth, Texas à FMC Butner en Caroline du Nord mardi. Alors que la personnalité de Netflix est toujours en détention fédérale, ce transfert a été mis en place afin qu’il puisse recevoir un traitement adéquat. FMC Butner fournirait des « services médicaux étendus » et disposerait également d’un hôpital complet où Exotic pourra recevoir un traitement pour son cancer de la prostate. Pour le moment, on ne sait pas quels types de traitement il recevra dans cet établissement.

Comme mentionné précédemment, Exotic a révélé son diagnostic de cancer début novembre. Il n’a pas précisé le type de cancer qui lui avait été diagnostiqué, mais il a également mentionné qu’il avait récemment subi une biopsie de la prostate. Exotic a déclaré sur les réseaux sociaux: « Tout le monde, c’est avec un visage triste que je dois vous dire que les médecins m’ont appelé aujourd’hui pour annoncer la nouvelle que ma biopsie de la prostate est revenue avec un cancer agressif, j’attends toujours les résultats de d’autres tests aussi. »

La star de Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness a continué à dire qu’au milieu de sa bataille contre le cancer, il se concentre sur sa libération de prison. Exotic avait déjà été condamné à 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable de nombreux chefs d’accusation, notamment pour avoir planifié un complot de meurtre pour compte contre Carole Baskin. Le personnage controversé a poursuivi: « Pour le moment, je ne veux la pitié de personne et je suis sûr que Carole aura sa propre fête à ce sujet! Ce dont j’ai besoin, c’est que le monde soit ma voix pour être libéré, ils ont la preuve que JE N’AI PAS FAITES CECI ! Et il n’y a aucune raison pour que le procureur de district traîne cela, afin que je puisse rentrer chez moi et me faire soigner par moi-même ou profiter de la vie qu’il me reste avec mes proches! Dites une prière à tous et soyez ma voix. «

L’avocat d’Exotic, John Phillips, a confirmé le compte de son client via Twitter. Il a également reflété les appels d’Exotic à une libération de prison, écrivant : « Il [Exotic] et j’ai parlé lundi avec nous deux en larmes à un moment donné. Il a besoin de liberté selon tant de définitions et nous y travaillons avec diligence. »