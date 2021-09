Le Sundance Institute décernera à Questlove le prix Vanguard Award

Le Sundance Institute a annoncé que le légendaire musicien Questlove sera l’un des deux récipiendaires du prix Vanguard 2021 pour son travail sur ses débuts de réalisateur Summer of Soul (… Ou, quand la révolution ne pouvait pas être télévisée). La cérémonie en ligne aura lieu le mercredi 20 octobre avec une conversation approfondie avec Questlove.

« Je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix. La narration a toujours été la fibre de ma créativité, que ce soit le DJing, la rédaction d’articles/livres, le podcasting ou l’enseignement », a expliqué Questlove dans un communiqué. « Bien sûr, je partage cet honneur avec toute l’équipe derrière Summer Of Soul. Ce fut un honneur de mettre en lumière cet événement historique pour que le public puisse le vivre. »

Le prix Vanguard est décerné chaque année par le Sundance Institute pour honorer les personnes créatives qui utilisent leur travail pour mettre en valeur l’art de la narration et l’indépendance créative. La cinéaste Siân Heder sera également honorée cette année pour son travail sur le long métrage CODA. Les téléspectateurs peuvent RSVP pour voir la célébration à travers le portail d’inscription officiel.

« Nous sommes particulièrement honorés de récompenser les réalisateurs visionnaires et primés Siân Heder et Ahmir ‘Questlove’ Thompson avec le Vanguard Award. Nous étions ravis de réunir un public enthousiaste lors de notre festival pour découvrir l’humanité, l’originalité et l’esprit indépendant de leurs films qui changent la culture », a déclaré Michelle Satter, directrice principale fondatrice et fondatrice des programmes d’artistes de Sundance. “Siân et Ahmir se joignent aux réalisateurs soutenus par Sundance Radha Blank, Ryan Coogler, Dee Rees, Marielle Heller et d’autres dans cette célébration annuelle des conteurs indépendants singuliers.”

Summer of Soul a été présenté en première au Sundance Film Festival 2021 dans la section US Documentary. Le film, qui a été réalisé et produit par Questlove, a reçu le prix du public pour le documentaire américain présenté par Acura et le grand prix du jury américain : documentaire.

Le film suivait l’histoire presque perdue du Harlem Cultural Festival de 1969 – également connu sous le nom de « Black Woodstock » – qui a eu lieu le même été que Woodstock.

Summer of Soul est actuellement en streaming sur Hulu.