Le Sunfeast YiPPee de l’ITC ! déploie une nouvelle campagne OOH à Delhi et à Kolkata

La portée de la campagne sera encore amplifiée grâce aux activations numériques de la campagne OOH sur Facebook et Instagram

Le Sunfeast YiPPee de l’ITC ! a déployé une nouvelle campagne Out Of Home (OOH) à Delhi et à Kolkata. La campagne intitulée « The Unending Noodle Strands » veut faire connaître les longs brins de nouilles instantanées de YiPPee !. Il a également établi un parallèle entre les nouilles et les longs Six de MS Dhoni. Avec les panneaux publicitaires créatifs, la marque souhaite créer une connexion attrayante avec les consommateurs.

« Fête du soleil YiPPee ! est connu pour offrir des expériences innovantes, avant-gardistes et perturbatrices à ses consommateurs. Grâce à cet exercice de branding OOH, nous avons tenté de créer une impression durable dans l’esprit de nos consommateurs avec l’idée de propager l’un des principaux USP du YiPPee ! Marque – Nouilles ‘Looong’. Pour capter l’attention du public en déplacement, nous avons utilisé les panneaux à commande de mouvement pour mettre en évidence et présenter les offres de produits de manière ludique et créative », a déclaré un porte-parole de l’ITC.

Alors que la campagne se déroule à Delhi et dans la région de Kolkata, elle a attiré l’attention des passants dans les zones à fort trafic telles que Akshardham Road, Delhi et Southern Avenue, Kolkata, a déclaré la marque dans un communiqué. La portée de la campagne sera encore amplifiée grâce aux activations numériques de la campagne OOH sur Facebook et Instagram.

L’agence de publicité Mudra Max a conceptualisé deux panneaux d’affichage dynamiques contrôlés par le mouvement pour la campagne. Alors que le premier format met en vedette MS Dhoni, l’ambassadeur de la marque, les nouilles instantanées se déplacent en cercle concentrique à partir du bol jusqu’à la fourchette dans le deuxième format. Ces panneaux ont été placés à des emplacements de choix pour cibler les consommateurs potentiels.

ITC est entré dans le segment des nouilles instantanées avec le lancement de Sunfeast Yippee! en 2010. L’expertise en matière d’approvisionnement et de mélange qui a fait d’Aashirvaad une marque Atta populaire a été mise à profit pour créer un délicieux bloc de nouilles.

Lire aussi : Leo Burnett India signe un mandat créatif pour Roposo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.