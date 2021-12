Le super à. Mineiro remporte également la Copa do Brasil

16/12/2021

Le à 03:59 CET

L’équipe de l’année au Brésil a été le super Atlético Mineiro, peu importe combien Palmeiras a revalidé son titre en Copa Libertadores. L’équipe de Belo Horizonte, qui a performé à un niveau magnifique de manière durable, a ajouté son troisième titre de la saison: la Copa do Brasil, après avoir remporté le championnat Mineiro, au premier semestre, et le Brasileirao, dans un manière, mettant fin à 40 ans de traversée dans le désert. L’équipe dirigée par Cuca avait déjà condamné la finale dès le match aller, avec le 4-0 ce dimanche-là qu’il a enfreint à Ath. Paranaense à Belo Horizonte, et au match retour, à Curitiba, il a ajouté une deuxième victoire : 1-2 avec des buts de Kenon et le tireur Ponton.

La victoire d’At. Mineiro était final : une course de 6-1 en 180 minutes à jouer. Lors des quatre affrontements entre les deux cette saison, Furacao n’a pu marquer qu’un seul but contre son adversaire et s’est incliné à quatre reprises, deux fois à la Brasileirao et deux fois à la Copa do Brasil. Dans l’heure H, il n’y avait aucun signe de cette équipe qui a touché une corde sensible en demi-finale et a battu Flamengo au Maracanã 0-3.

AI, CREED, OU GALO GANHOU MAIS UMA VEZ ! ?? 🏆 En année historique, ou @Atletico fez uma campanha memorável, marcou 6️⃣ fois na #FinalCopaDoBrasil et il a été consacré ou meu championnat pour la deuxième fois ! #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/uQH8KyxEEQ – Intelbras do Brasil Cup (@CopadoBrasil) 16 décembre 2021

L’Ath. Paranaense, poussé par son escroc, est sorti à la recherche d’un but qui enflammerait la finale. Et il l’a fait à la 21e minute, dans un tir de Pedro Rocha, après une bonne fréquentation de Léon Citradini… mais le but a été annulé par le VAR par quelques mains de l’attaquant. Et là, toute possibilité de réaction s’est arrêtée. Le Galo, qui a fermé pour exploiter la vitesse de ses conseils, a concédé une contre-attaque qui s’est terminée Kenon, après la bonne participation de Saracho Oui Eduardo Vargas. 0-1. C’était la 24e minute.

Pour aggraver les choses pour l’équipe Alberto Valentin, Kayzer il a dû quitter le terrain blessé. Et Furacao a manqué de poudre à canon, alors que Nikao, le héros de la conquête de la Copa Sudamericana, a suivi le match depuis les tribunes car il ne s’est pas remis à temps d’un coup à la cheville au match aller. Trop de revers à surmonter.

Le match et la finale ont été vus pour condamnation, mais Ath. Paranaense a eu l’honneur de ne jamais baisser les bras dans une seconde mi-temps plus combative que footballistique. Cependant, Ponton, qui a fini par être l’attaquant du Brasileirao et de la Copa do Brasil, a marqué 0-2 à la 75e minute. Jaderson, a mis le 1-2 final à la 86e minute dans un point anecdotique qui a constitué le tableau de bord.