Le Super Bowl LVIII en 2024 sera au domicile des Raiders à Las Vegas

16/12/2021 à 06:24 CET

Le président des Las Vegas Raiders, Mark Davis, s’est vanté mercredi que le nouveau stade Allegiant, qui a coûté près de deux milliards de dollars, avait été choisi par la NFL comme lieu du Super Bowl LVIII, qui se tiendra en 2024. « Nous avons reçu le Pro Bowl, le repêchage de la NFL et maintenant le plus gros prix de tous : le Super Bowl. Lorsque vous ne gagnez pas sur le terrain, il est parfois agréable de gagner à l’extérieur, et aujourd’hui est une grande victoire pour tout le monde. nous », a partagé Davis.

La construction du stade Allegiant a coûté 1,9 milliard de dollars. Il a été inauguré en juillet 2020 et a une capacité de 65 000 fans. La NFL exige que la capacité des stades pour un Super Bowl soit de 70 000 sièges, mais la grille des Raiders a la viabilité de ajouter cinq mille lieux supplémentaires étant donné sa fonctionnalité. Las Vegas, presque hors des séries éliminatoires cette année, accueillera le Pro Bowl et le repêchage de la NFL de 2022 en plus du grand match de 2024, des désignations qui seront célébrées avec un spectacle de lumière sur son principal Strip de Las Vegas mercredi soir. . Le Super Bowl LVIII devrait se jouer le 11 février 2024. L’Allegiant Stadium a remporté la désignation de domicile du Caesars Superdome des Saints, qui, en raison de problèmes de calendrier, a retardé la possibilité pour la Nouvelle-Orléans de recevoir le duel pour le titre de la NFL jusqu’en 2025.

Les retombées économiques que cette nomination apportera, selon le président du comité organisateur du Super Bowl de Las Vegas Maurice Gallagher, seront de 500 millions de dollars de retombées économiques. Gallagher a reconnu que deux ans, c’est peu de temps pour se préparer, mais s’est vanté de l’expérience d’une ville comme Las Vegas, Nevada, habituée à accueillir de grands événements. « Qu’est-ce qui est plus gros qu’un Super Bowl ? Rien. Cette ville est préparée pour ce genre de chose. Cela ne veut pas dire que d’autres villes ne peuvent pas le faire, mais c’est ce que nous faisons », a fait valoir le manager.

Le Super Bowl LVII en 2023 se tiendra à Glendale, en Arizona, au domicile des Cardinals, et cette saison le Super Bowl LVI se jouera le dimanche 13 février 2022, à Los Angeles, en Californie.