« Le Super Bowl se joue tous les ans, pourquoi pas une Coupe du Monde tous les deux ? »

13/10/2021 à 17h50 CEST

Les président de la FIFA, Gianni Infantino, a profité de sa visite institutionnelle en Israël pour évoquer divers sujets d’actualité dans le monde du football. L’un d’eux est le nouveau calendrier qui défend la FIFA, qui veut un Monde tous les deux ans pour être plus attractif et réduire l’attente des fans. « La Super Bowl est organisé chaque année, pourquoi ne pas organiser une Coupe du Monde tous les deux ans ? », s’est-il demandé lors de son discours.

« De nombreux critiques disent que ce serait nocif, mais le Des études de la FIFA assurent que cela ne diminuerait pas la magie du tournoi car sa fréquence n’affecterait pas sa qualité et sa réputation », a déclaré Infantino en référence au nouveau calendrier. FIFA étudie la faisabilité du projet, malgré les critiques de certaines fédérations, clubs, joueurs et groupes de supporters pour la saturation des matchs d’équipe et nationaux.

Coupe du monde avec 48 équipes

« Nous avons déjà décidé qu’il y aura un Coupe du monde avec 48 équipes à partir de 2026. S’il doit se dérouler sur deux ou quatre ans, il est encore en phase de concertation. Précisément parce que c’est un tournoi magique, il faudrait qu’il se déroule plus fréquemment », a ajouté Infantino.

Le président est convaincu que il faut jouer la coupe du monde tous les deux ans. « La réputation d’un événement dépend de sa qualité, pas de sa fréquence. Chaque année, vous avez un Super Bowl, Wimbledon vague Champions, et tout le monde est excité et attend. »