Le super champion britannique met United à l’épreuve

16/10/2021

Le à 19:03 CEST

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer se rend à Leicester City lors de la huitième journée de Premier League lors de l’un des grands matchs de la journée du samedi 16 octobre. Après avoir chuté au minimum contre Aston Villa et fait match nul contre Everton ces deux dernières journées, l’équipe recherche trois points qui la maintiennent parmi les quatre premières classées.

Les diables rouges, qui ils ne pourront pas compter sur Raphael Varane, Fred, Maguire et Rashford, ont perdu leurs deux dernières rencontres directes avec Leicester City et n’ont plus gagné depuis le 26 juillet 2020. De plus, ils n’ont remporté qu’un match (contre Villarreal en Ligue des champions à la dernière minute) sur les quatre derniers et ont été éliminés en Coupe Carabao par West Ham..

De leur côté, les hommes de Brendan Rodgers ont un urgent besoin de victoire : Ils n’ont que deux victoires et n’ont plus atteint les trois points depuis le 28 août. Ils marchent en 13e position avec huit points sur 21 possibles et ils ne veulent pas perdre la corde des grandes équipes de la compétition. Ils se sont qualifiés pour la Carabao Cup, mais ils ne savent pas ce que c’est que de gagner en Europa League.

Installez-vous dans l’espace privilégié de la table

United veut une victoire qui les hissera au classement : Ils marchent quatrième avec 14 points, le même que Manchester City et ne sont qu’à un point de Liverpool de Jürgen Klopp et à deux points de Chelsea de Thomas Tuchel, actuel leader du championnat britannique.. La saison dernière, ils n’ont pas pu battre les renards : un possible point sur six en Premier League et une défaite en quarts de finale de la FA Cup.

Les Britanniques, en effet, et malgré le mauvais début de saison 2021/22, sont les actuels super-champions d’Angleterre. Ils ont battu Manchester City lors du premier match de la saison et ils ont remporté le Community Shield avec un but solitaire d’Iheanacho dans les dernières mesures du match.