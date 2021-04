Le super cycle électoral latino-américain et les tendances de la démocratie dans la région

On peut supposer que le cycle électoral actuel sera basé sur une base de votes de protestation, un degré élevé de polarisation, de fragmentation politique et d’hétérogénéité idéologique. (Source de la photo: .)

La démocratie sur le continent latino-américain n’a jamais été une caractéristique permanente, sûre ou normalisée de la politique. La plupart des pays ont tendance à osciller non seulement entre les extrêmes de la gamme des partis politiques, mais aussi entre les différents cadres politiques. Le nouveau cycle électoral pour la région après le cycle 2014-2016, a commencé en 2019. Bien que les cycles électoraux ne soient pas un événement unique par aucun effort d’imagination, celui-ci est imprégné d’une pandémie imprévue et sans précédent, et d’un peuple désabusé et insatisfait. leurs choix politiques et dans certains endroits même leurs options politiques.

En raison de Covid-19, les élections dans de nombreux pays ont été reportées et si dans certains endroits cela a donné aux gouvernements une chance de rester au pouvoir un peu plus longtemps, cela a également ajouté au mécontentement et à la frustration que les gens ressentaient déjà. 2019 avait été une année de manifestations sociales pour la majeure partie de l’Amérique latine et 2020 n’aurait pas été différente s’il n’y avait pas eu de virus contagieux dissuadant les manifestants. Cependant, les mouvements sociaux ont eu un impact sur la politique de la région et la tendance indique une poursuite des changements politiques dans la région.

Cette année a déjà vu le début du cycle électoral. 2021 va connaître un total de quinze élections; présidentielle et législative. La pauvreté, la dette croissante, les systèmes de santé délabrés et les taux de chômage élevés ainsi que la hausse du taux de criminalité figureraient tous en bonne place dans la plupart des campagnes électorales. Cependant, avec une population insatisfaite et frustrée, la plupart des pays de la région se retrouvent avec une grave pénurie de leaders évidents et les parlements suspendus semblent être une réalité probable. Cependant, la croissance économique régionale est projetée à 3,5%; la plupart des économistes estiment qu’il ne suffira pas de récupérer les pertes économiques subies par les populations depuis 2014, alors qu’une croissance projetée ne se traduit pas automatiquement par des changements systémiques dans les modèles économiques dont la plupart des pays ont besoin dans la région.

On peut supposer que le cycle électoral actuel sera basé sur une base de votes de protestation, un degré élevé de polarisation, de fragmentation politique et d’hétérogénéité idéologique. La plupart des élections jusqu’à présent se sont terminées par plusieurs tours de scrutin et la tendance devrait se poursuivre lors des prochaines élections. L’anti-sortant serait également une caractéristique si l’on devait estimer, sur la base des votes contre Mauricio Macri en Argentine et aussi contre Evo Morales même si Luis Arce est également un homme indigène avec une gauche de centre penchant du même parti politique que celui-là. de Morales.

On peut en déduire que la région est pour la plupart prête pour un changement politique et on peut s’attendre à de nouveaux visages, ou à ceux qui sont vieux et fiables mais toujours à l’opposé de ceux qui sont au pouvoir. On peut observer que même dans les pays qui ont organisé le premier tour des élections, une grande partie de la base électorale reste encore indécise. En Équateur, les élections présidentielles et législatives ont eu lieu le 7 février et on ne sait toujours pas qui pourrait éventuellement être élu président de l’Équateur.

Le Chili, en revanche, a son propre ensemble de problèmes spécifiques; où un référendum pour une nouvelle constitution a été voté et 2021 serait l’année où il conduirait ses élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Il serait difficile de projeter les rebondissements dont la politique chilienne pourrait être témoin. Actuellement, les sondages reflètent dix noms de candidats à la présidence de toutes les nuances du spectre politique. Le Pérou, qui devrait organiser des élections plus tard cette année, est dans la même situation car il y a un manque de leaders clairs et la plupart des électeurs semblent découragés par la politique péruvienne et ne montrent pas beaucoup de confiance dans les candidats.

Le Nicaragua pourrait voir une prolongation du mandat présidentiel de 14 ans de Daniel Ortega ou la couronne étant transmise à son épouse, et vice-président actuel; Rosario Murrillo. À moins qu’il y ait une réforme électorale avant le 7 novembre ce qui semble peu probable. El Salvador a voté en faveur de Bukele lors des élections législatives plus tôt cette année et il semble que les modes de vote continueraient à favoriser Bukele.

Le Mexique et l’Argentine assisteraient également à des élections législatives en juin et octobre. Bien que ceux-ci ne soient pas directement liés au siège présidentiel; leurs résultats seraient un test décisif pour AMLO et Fernandes. Ces élections devraient montrer si elles continuent d’être favorisées par le public. Il serait intéressant d’assister à des élections brésiliennes en 2022 alors que Bolsonaro semble être inspiré par les émeutes du Capitole et que le monde est intrigué par le retour de Lula.

Alors que le continent se prépare à nouveau à voter, il est simultanément frappé par une nouvelle vague du virus Corona et il est possible que l’on assiste à nouveau à un report des élections. L ‘impact à long terme de la pandémie, de la contraction économique et du mécontentement populaire sur la démocratie en Amérique latine reste à voir.

(L’auteur est professeur adjoint au Département de politique publique de l’Université Amity et titulaire d’un doctorat en études latino-américaines de l’Université Jawaharlal Nehru. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

