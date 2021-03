Lorsque Marvin Hagler et les frères Petronelli se sont assis à la conférence de presse de Sugar Ray Leonard au Baltimore Civic Center en 1982, le monde attendait le plus grand combat de boxe.

Leonard, qui venait de battre Thomas Hearns pour devenir champion du monde incontesté des poids welters, a promis «une annonce historique» avec 10 000 billets vendus au public et 2 000 autres pour les invités spéciaux.

Getty Images – Getty Marvin Hagler vs Sugar Ray Leonard a été à juste titre présenté comme un « Super Fight »

Hagler, le champion incontesté des poids moyens du monde, était assis à côté de Guerino (Goody) Petronelli et de son frère Pasquale (Pat) alors qu’ils attendaient de confirmer un combat vraiment mémorable.

Après tout, peu de temps après sa démolition de Fulgencio Obelmejias, Hagler avait presque confirmé un combat avec l’Olympien Leonard de 1976.

«Allons-y pour le grand», a déclaré le regretté Hagler. «Les gens veulent te voir Lenny. Ils ne veulent pas que vous preniez votre retraite.

«Je vais y réfléchir», avait souri Leonard avec effronterie.

Marty Katz Leonard a annoncé sa retraite à Baltimore au milieu d’inquiétudes concernant sa santé

Et donc, avec le promoteur Bob Arum déclarant qu’il pouvait mener le combat en Afrique du Sud et gagner « un billion de dollars », cela semblait parfaitement réglé ce matin de novembre.

Cependant, ayant subi une rétine détachée de l’œil gauche, Leonard a plutôt pris le podium et a annoncé sa retraite de la boxe.

Les Petronellis sortirent en trombe du bâtiment, furieux que leur élève ait été utilisé comme accessoire de scène pour les jeux extravagants de Sugar Ray.

En 1987, Hagler s’était imposé comme le meilleur poids moyen de la planète et potentiellement de l’histoire.

Après avoir vaincu à la fois Roberto Duran et Tommy « The » Hitman « Hearns, » Marvelous « Marvin se tenait seul en tant que roi de la division 160lbs.

Il avait fait 12 défenses de son championnat des poids moyens, qu’il revendiquait avec une destruction au troisième tour d’Alan Minter à Londres en 1980. En fait, le natif du New Jersey n’avait pas perdu de combat depuis 1976 quand il a perdu une décision contre Willie Monroe . Il a battu Monroe deux fois en 1977, en 12 rounds, puis en seulement deux.

Bien que Leonard soit sorti de sa vie de loisirs et ait taquiné un combat contre Hagler, sa victoire sur Kevin Howard en 1984 le renvoya directement à la retraite. Après avoir été abandonné pour la première fois de sa carrière, le spécialiste du pugiliste s’est rallié pour gagner en neuf points, mais il a été tellement déçu qu’il a de nouveau quitté le sport.

Getty Images – Getty Leonard, ayant annulé sa décision de prendre sa retraite, a été abandonné pour la première fois de sa carrière en 1984.

John «The Beast» Mugabi a gagné son droit d’affronter Hagler pour le championnat incontesté des poids moyens après avoir établi un record de 25-0 depuis son déménagement de l’Ouganda aux États-Unis. Rares sont ceux qui ont donné beaucoup de chance au bagarreur, mais le 10 février 1986 serait la dernière fois que Hagler remporterait un combat.

Leonard a prédit un arrêt de sixième ronde pour le champion, mais ce qu’il a vu changerait le cours de l’histoire de la boxe telle que nous la connaissons.

Getty Images – Getty Le « merveilleux » Marvin a battu Mugabi, mais a eu du mal à le briser

Il a fallu jusqu’au 11e ronde pour un Hagler ensanglanté et meurtri pour terminer le combat, avec des scribes de boxe suggérant que les guerres contre Hearns et Duran avaient fait des ravages sur les poids moyens.

L’ancien journaliste du Boston Herald George Kimball a écrit dans la foulée: «Contre Mugabi, pour la première fois de l’histoire, Marvin Hagler s’est retrouvé incapable d’accomplir les choses qu’il voulait faire sur le ring.»

Avec le combat sur Showtime et non sur HBO, Leonard avait regardé le combat en tant que spectateur et avait vu les mêmes lacunes et trous que Kimball avait repérés.

Getty Images – Getty Hagler et Leonard posent avec Bob Arum

Tout en buvant de la bière avec l’acteur Michael J. Fox lors d’une after-party contenant Whoopi Goldberg, Leonard a réfléchi au combat dans sa tête et a comploté.

Il a dit à Fox qu’il pouvait battre Hagler, à qui la star de ‘Back to the Future’ a demandé s’il voulait une autre bière. «Oui, je le fais, mais je peux battre Hagler» a été la réponse de l’ancien roi incontesté des poids welters.

Mike Trainer, le conseiller de Sugar Ray, s’est réveillé les yeux troubles pour prendre un appel de son client ce soir-là, qui lui a dit qu’il était fou et a promis de reprendre le combat le matin. Mais avec la bière blonde hors de son système, Leonard a tranquillement prévu de retourner au gymnase.

Hagler était en vacances sur son yacht privé dans les Caraïbes quand le 1er mai 1986, il entendit Leonard annoncer qu’il voulait le combattre. Après avoir attendu comme un imbécile à Baltimore puis à nouveau après le combat contre Howard, le champion est resté sceptique.

Getty Images – Getty Sugar Ray s’est imposé comme le meilleur poids welter du monde au début de la décennie

Il a fallu 109 jours au total avant que Hagler n’accepte finalement le défi et décide d’annoncer le 18 août qu’il reviendrait pour affronter Leonard, le combat étant officiellement annoncé à l’hôtel Waldorf-Astoria de Manhattan en novembre.

Annoncé comme «The Super Fight», les chiffres derrière cela étaient vraiment étonnants pour l’époque. Leonard a accepté une plus petite partie du sac à main, mais a ensuite été autorisé à choisir les gants (Reyes de 10 onces), le nombre de tours (12) et la taille de la bague (20 pieds).

Malgré ses références en tant qu’ancien champion de 147 livres, Leonard n’avait jamais combattu chez les poids moyens auparavant dans sa carrière. De plus, il n’avait pas combattu depuis trois ans et une seule fois au cours des cinq dernières années.

Beaucoup considéraient Hagler comme le boxeur livre pour livre dans le monde après son KO de Hearns en 1985, les bookmakers l’installant comme un favori incontestable.

Ce n’était pas seulement l’inactivité qui inquiétait les fans, la raison pour laquelle Leonard avait arrêté de fumer était à cause de la rétine détachée. Le Dr Ferdie Pacheco, qui s’est occupé de Muhammad Ali au cours de sa carrière, a été stupéfait que le combat ait été autorisé par les médecins.

Il a déclaré: « Ce match met en danger la vue de Leonard, ainsi que sa vie, et se moque de la crédibilité de toute commission de boxe qui le sanctionne. »

LES CHIFFRES DERRIÈRE « LE SUPER COMBAT » Le combat de 1987 pour le championnat du monde des poids moyens WBC restera à jamais dans l’histoire Hagler s’est vu garantir 12 millions de dollars plus un pourcentage des revenus. Leonard s’est vu garantir 11 millions de dollars plus 50% des droits de télévision en circuit fermé dans la région de Baltimore-Washington.

Hagler a fini avec environ 20 millions de dollars et Leonard 12 millions de dollars.

Le combat était disponible à la carte dans environ trois millions de foyers aux États-Unis, et il y avait entre 1 500 et 1 600 emplacements en circuit fermé, avec environ trois millions de sièges, aux États-Unis et au Canada. Le combat a également été télévisé dans environ 75 pays étrangers.

Le combat a eu lieu dans une arène extérieure de 15 336 places au Caesars Palace. Les prix des billets étaient de 700 $, 600 $, 500 $, 400 $, 200 $ et 100 $.

Le combat s’est soldé en 16 jours, une foule payante de 12 379 a généré un portail en direct de 6,2 millions de dollars.

HBO a payé 3,1 millions de dollars pour les droits retardés et a montré le combat cinq fois entre le 11 et le 18 avril.

Selon Bob Arum, le combat a rapporté 78 millions de dollars.

Ces craintes ont été exacerbées lors d’une séance d’entraînement publique au Golden Gloves Gym lorsque le partenaire d’entraînement Quincy Taylor a secoué Leonard avec un coup à gauche.

L’ancien champion a été gravement blessé et secoué par le tir et cela a fini par modifier radicalement son plan de match. Hagler avait accumulé une grande quantité de tissu cicatriciel autour de ses sourcils et Leonard prévoyait de l’exploiter.

Pourtant, le plan pour sortir de la balance et potentiellement obtenir un arrêt prématuré a été changé par le coup de poing de Taylor.

« J’ai pensé; si ce type peut me blesser, Hagler me tuera », a déclaré Leonard à Tim Dahlberg.

Leonard a superbement boxé et a nargué le champion des poids moyens

L’entraîneur légendaire de Leonard, Angelo Dundee, avait qualifié Hagler de « monstre » dans la construction, mais avait prédit que son homme serait le puncheur dans le combat de la même manière qu’il l’avait fait contre Hearns.

«Ray est le puncheur parce qu’il vous frappe avec des coups que vous ne pouvez pas voir. Ce sont ceux qui font mal. Ce sont eux qui vous font sortir de là.

Les paroles de Dundee sonnaient vraies pour les quatre strophes d’ouverture le 6 avril 1987, alors que Leonard retournait le champion à l’intérieur et à l’extérieur tout en cassant des uppercuts et des crochets à volonté. Pourtant, sa rouille annulaire a commencé à devenir de plus en plus évidente au fur et à mesure que le combat avançait.

Sentant une victoire d’arrêt qui aurait sans aucun doute cimenté son héritage, Marvin Marvin a été tué dans la seconde moitié du combat.

Getty Images – Getty Hagler avait du mal à épingler l’ancien champion des poids welters

Mais le champion était en retard sur le score et avait besoin de son adversaire aux pieds flottants pour s’engager dans une bagarre s’il voulait renverser la vapeur.

Et Hagler impatient a grogné à Leonard dans le huitième, « Allez, limace! »

«Aucune chance», a déclaré Leonard. Le neuvième round est peut-être la meilleure strophe de l’histoire des poids moyens, les deux hommes se balançant à plusieurs reprises avec de mauvais coups alors que le style de Leonard continuait de causer des problèmes.

Comme le 12e ronde terminée, Leonard a tenté d’exécuter le même backflip de célébration qu’il avait retiré lorsque Roberto Duran a prononcé «No Mas» à Montréal en 1980. Pourtant, il était tellement épuisé, il a mal calculé et s’est retrouvé sur le dos et a dû être ramené à son coin.

Getty Images – Getty Chaque coup que Leonard a esquivé s’est ajouté aux yeux des juges du ring

Avant que le résultat ne soit déclaré, il y a eu une bagarre entre les rivaux de longue date Bob Arum et Don King.

Arum s’occupait des intérêts de Hagler et, bien que King n’eût officiellement aucune allégeance au combat, commença à gravir les marches pour rejoindre le coin Sugar Ray.

Arum essaya de ramener son rival, mais réussit seulement à déchirer son cher smoking et les deux hommes furent séparés par un garde de sécurité du Caesar’s Palace avant que les coups ne puissent être échangés.

Face à sa mise à pied et à son adversaire incroyablement coriace, Leonard avait gagné le respect quel que soit le résultat.

Getty Images – Getty Hagler n’a plus jamais boxé et est devenu acteur en Italie

La victoire par décision partagée en sa faveur a provoqué un tollé des quatre coins du globe; Le score de 118-110 du juge Jose Guerra en faveur de Leonard a été vivement critiqué.

Pat Petronelli a déclaré: «Il [Guerra] mérite d’être mis en prison. Demandez à Leonard s’il pensait que Marvin Hagler n’avait gagné que deux manches!

L’ironie était que c’était le camp de Hagler qui avait insisté pour qu’un juge mexicain marque le combat. L’Anglais Harry Gibbs a été sélectionné à l’origine, mais les frères Petronelli s’y sont opposés car ils estimaient que les Anglais préféraient les boxeurs aux bagarreurs – donnant un avantage à Leonard.

Après le tribunal de la Commission sportive de l’État du Nevada, Gibbs est rentré chez lui et a regardé le combat à la télévision. Il l’a marqué pour Hagler.

Muhammad Ali et Joe Frazier ont partagé la plus grande rivalité de l’histoire du sport, mais des ennemis acharnés ont fait la paix avant la mort

Malgré les appels à une revanche pour mettre fin à la controverse, un Hagler inconsolable avait secrètement abandonné le rêve de se battre à nouveau.

Comme l’homme lui-même l’a avoué un jour, «il est difficile de sortir du lit pour faire des travaux de voirie à 5 heures du matin quand on dort en pyjama de soie».

Sugar Ray allait affronter à la fois Tommy Hearns et Roberto Duran alors que les Four Kings qui avaient gouverné le monde de la boxe dans les années 1980 terminaient leurs voyages respectifs dans le cercle carré. Chacun des neuf combats était sensationnel et devenait de plus en plus lucratif avec chaque péage de la cloche du ring.

Pourtant, aucun n’a divisé les opinions plus clairement que «The Super Fight» au Caesar’s Palace.

Et il ne fait aucun doute que la nouvelle du décès de Hagler, à l’âge de 66 ans, ravivera les souvenirs de cette nuit, une nuit où Leonard ressentit toute la force de son adversaire.

Racontant ses souvenirs à talkSPORT des années plus tard, Leonard a déclaré qu’avec un uppercut, Hagler avait réussi à le soulever du sol.

«Il était si fort», se souvient-il. «Cela m’a réveillé et m’a fait apprécier le pouvoir qu’il avait. Il est très dur.