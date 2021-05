Le super-héros le moins spectaculaire revient sur Netflix, The Neighbor ouvre une nouvelle saison | Divertissement

Aujourd’hui, la deuxième saison d’El vecino, une série espagnole sur un super-héros différent, débute sur Netflix.

Les séries ont parfois leur propre rythme et les saisons n’arrivent pas d’année en année. Un exemple de cela que nous avons avec El vecino, un produit différent de ce à quoi nous sommes habitués, dont la première saison a été créée en 2019 et qui revient sur Netflix aujourd’hui. À l’époque, il a convaincu de nombreux téléspectateurs avec le somme de la comédie et du super-hérosVa-t-il recommencer?

Le voisin est né d’une bande dessinée nationale du même nom dont il a adapté la prémisse avec beaucoup de succès. Loin des intrigues les plus épiques, la misère du super-héros de tous les jours est racontée, celui qui est béni? avec une puissance alors qu’en réalité il n’y a rien d’épique à combattre au-delà de certaines injustices sociales.

A titre d’exemple dans la première saison, le grand ennemi était les maisons de paris, bien que l’intrigue portait davantage sur la relation qu’il entretenait avec son environnement, le couple, le voisin adverse et le quartier en général. Tout cela avec un ton de comédie très espagnol et sans oublier un pauvre chien appelé perruedines.

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Le casting de la série est déjà révélateur du ton qu’il a, avec Quim Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pino ou Catalina Sopelana à la recherche de la complicité et de l’humour du spectateur et des environnements loin du glamour ou de la démesure autant que possible.

L’intrigue a été laissée ouverte à la fin de la première saison et, selon les critiques de The Neighbour, “The Neighbour revient avec une saison plus courte et beaucoup plus amusante grâce aux nouveaux personnages et aux interprètes sensationnels qui leur donnent vie.” Nous ne pouvons pas sembler le manquer.

En tout cas, à partir d’aujourd’hui, vous pouvez profiter de la deuxième saison d’El vecino, une série que vous verrez presque dans un après-midi. Pensez-vous que cela vous manque?

Qualification: Le voisin

Année de sortie: 2019

Durée: 30 minutes

Plate-forme: Netflix