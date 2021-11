Lewis Hamilton a franchi une autre étape importante pour transporter Max Verstappen alors qu’une bataille captivante pour le titre mondial de Formule 1 touchait à sa fin après le Grand Prix du Qatar.

Le septuple champion du monde est désormais à moins de huit points du pilote néerlandais après un excellent parcours qui l’a vu dominer du début à la fin après avoir décroché la pole position avec une sublime performance en qualifications.

Verstappen a cependant fait de son mieux pour limiter les dégâts, passant de la septième place sur la grille après une pénalité de cinq places pour terminer deuxième, tout en récupérant sa journée avec un précieux point de retard ajouté pour le tour le plus rapide. Il y avait aussi de la nostalgie, car Fernando Alonso a remporté un premier podium en Formule 1 en sept ans pour Alpine, en faisant assez pour remporter la note la plus élevée au classement des pilotes du Grand Prix du Qatar d’Indy Sport.

Verstappen a semblé optimiste après la course, remportant peut-être une victoire morale avec le point de bonus supplémentaire pour le tour le plus rapide : « Notre position de départ était un peu compromise mais heureusement, nous avons pris un très bon départ. Je suis revenu assez rapidement en deuxième position et faire un tour rapide était très agréable. Ça va être difficile jusqu’au bout mais c’est bien, ça garde les choses excitantes. Cette piste est très amusante à conduire. c’est vraiment rapide. Je me sens bien, ça va être une bataille serrée jusqu’à la fin.

Voici toutes les dernières nouvelles et réactions de la F1 du Qatar alors que la construction de l’Arabie saoudite commence :

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Qatar pour réduire l'écart sur Max Verstappen

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu'il n'y a « pas le temps de célébrer » après la victoire du Grand Prix du Qatar

F1: Toto Wolff salue les « pouvoirs de super-héros » de Lewis Hamilton après la victoire du Grand Prix du Qatar

Fernando Alonso offre un précieux rappel de la classe d'antan avec le podium du Grand Prix du Qatar

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix du Qatar pour réduire l'écart sur Max Verstappen

'Lion' Hamilton soutenu pour maintenir la course au titre en vie avec deux courses à disputer

Red Bull mécontent de la pénalité de Verstappen sur la grille

Pirelli explique une série de crevaisons dans la course de dimanche

Masi furieux contre l'explosion de Horner

10:26, Dan Austin

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, était furieux contre Christian Horner après l’explosion du directeur de l’équipe Red Bull contre l’instance dirigeante avant le Grand Prix du Qatar.

Concernant la pénalité infligée à Max Verstappen pour avoir ignoré les drapeaux jaunes lors des qualifications samedi après-midi, Horner a déclaré à Sky Sports F1 : « Pour être honnête avec vous, nous avons vraiment du mal à le comprendre. Cela ressemble à un boulet complet. Je pense que c’est juste un marshal voyou qui a brandi un drapeau et il n’a pas été mandaté par la FIA. Ils doivent avoir le contrôle de leurs marshals. C’est aussi simple que ça. »

Il a reçu un avertissement formel de la FIA au lendemain de la course pour avoir enfreint le code sportif international et s’est excusé en direct à la télévision pour toute infraction commise.

M asi a été cité par The Race

en disant : « Je pense que vous ne devriez attaquer personne, en particulier lorsque nous avons des milliers de commissaires volontaires à travers le monde, qui consacrent énormément de temps à l’échelle mondiale, sans eux ce sport que tout le monde a très près de leur cœur [could not continue]. Je défendrai chaque officiel bénévole et chaque officiel sur tous les hippodromes du monde, que [kind of comment from Horner] n’est pas accepté.

Pirelli donne des explications sur les crevaisons de pneus

10:15, Dan Austin

Trois pilotes – Valtteri Bottas, Nicholas Latifi et George Russell – ont subi des crevaisons dans leurs pneus avant gauche après avoir tenté de gérer une stratégie à un seul arrêt à Losail dimanche, tandis que Lando Norris de McLaren est arrivé aux stands juste à temps pour éviter l’un des son propre.

Le Qatar accueillait sa toute première course de Formule 1, et comme pour tout nouveau circuit où les données significatives sont rares, l’usure des pneus était presque impossible à prévoir.

Mario Isola, responsable de la F1 du fabricant de pneus Pirelli, a expliqué les échecs de l’entreprise et a suggéré que l’équipe devait assumer ses responsabilités.

Il a déclaré à Autosport : « Nous avons eu quelques équipes qui ont essayé une stratégie à un seul arrêt, car ici, il est difficile de dépasser, elles ne voulaient pas perdre de temps dans les stands. Mais la raison pour laquelle nous avons prédit une stratégie à deux arrêts était principalement due aux données sur l’usure des pneus que nous avons recueillies vendredi, et l’usure de l’avant gauche était assez élevée. Ainsi, aujourd’hui par exemple, l’avant gauche et l’arrière gauche étaient tous les deux usés à 100 %. Mais la raison pour laquelle nous avons eu une crevaison juste à l’avant gauche doit être étudiée. »

« Clairement avec un pneu qui est usé et qui est moins protégé contre les chocs lorsque vous continuez à punir le pneu. »

Red Bull a réveillé par inadvertance le « lion » de Hamilton, dit Wolff

10:04 , Dan Austin

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que Red Bull avait commis une erreur dans la course au titre de F1 au Brésil en réveillant le « lion » de Lewis Hamilton.

Max Verstappen a chassé le septuple champion du monde de la route à Interlagos, entraînant une semaine de jibes aller-retour entre les camps respectifs, tandis que Hamilton a remporté deux solides victoires pour réduire l’avance du Néerlandais à huit points.

« Ils ont réveillé le lion samedi à Interlagos, il est absolument sur le coup et brutal », a déclaré Wolff. « Je pense que lorsque l’adversité se produit, cela l’emmène dans un endroit où il est capable de mobiliser des pouvoirs de super-héros et c’est l’adversité qui a déclenché cela à Interlagos. »

« Il a le sang-froid et là-dessus, c’est le meilleur Lewis que nous ayons vu dans le passé et il est là. »

Histoire complète :

Toto Wolff salue les « pouvoirs de super-héros » de Lewis Hamilton après la victoire du Grand Prix du Qatar

Classement des pilotes du Grand Prix du Qatar : Lewis Hamilton domine pour réduire l'avance de Max Verstappen

09:44 , Jack Rathborn

Lewis Hamilton a dominé le Grand Prix du Qatar pour réduire l’avance de Max Verstappen en tête du championnat des pilotes de Formule 1 à huit points avec deux courses à disputer.

Le septuple champion du monde n’a jamais abandonné la tête après être parti de la pole position et a semblé à l’aise tout au long d’une piste où les bordures ont causé de gros problèmes pour la fiabilité de la voiture.

Max Verstappen est passé de la septième place sur la grille après une pénalité de cinq places pour terminer deuxième et prendre un point crucial pour le tour le plus rapide, tandis que Fernando Alonso a remporté son premier podium en Formule 1 en sept ans grâce à un superbe pilotage pour Alpine.

Les notes des pilotes du GP du Qatar alors que Lewis Hamilton domine pour réduire l'avance de Max Verstappen

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il n’y a « pas le temps de célébrer » après la victoire du Grand Prix du Qatar

09:43 , Jack Rathborn

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il n’a pas le temps de célébrer des victoires consécutives alors qu’il a remporté la victoire au Grand Prix du Qatar pour prendre huit points de retard sur son rival pour le titre Max Verstappen.

Avec des arguments, des conférences de presse, des pénalités sur la grille et des questions sur même la course dans un pays avec une mauvaise histoire des droits de l’homme dominant la préparation de la course de dimanche, c’est Hamilton qui a présenté un spectacle sous les projecteurs du circuit international de Losail.

Arborant un casque arc-en-ciel en soutien à la communauté LBGTQ+, un geste critiqué par le directeur général de la Coupe du monde du Qatar 2022, le pilote Mercedes a remporté la victoire devant Verstappen – qui est rentré à la maison avec plus de 25 secondes de retard.

Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il n’y a « pas le temps de célébrer » après la victoire du Grand Prix du Qatar