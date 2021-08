Le super-héros Thriller Samaritain de Sylvester Stallone a l’air croustillant et dur à cuire

Comme mentionné, Stallone a déjà touché au genre de la bande dessinée. Il prête actuellement sa voix à King Shark dans The Suicide Squad de James Gunn. Et il a joué le Ravageur Stakar Ogord dans Gunn’s Guardians of the Galaxy Vol. 2. Bien sûr, il était aussi le juge Dredd, avant que ce ne soit cool. Mais si Stallone va continuer à explorer ce territoire, je suis personnellement content que ce soit dans des créations originales comme Samaritan, qui semble prêt à être le prochain Nobody, avec une touche de Hancock de Will Smith. C’est un compliment. MGM / UA a Samaritan pour une date de sortie le 26 août 2022.