Le super-secret “Nintendo Cafe” de Tokyo n’est plus si secret

Image : La vie de Nintendo

Vous vous souvenez de ce café / bar super secret à Tokyo surnommé la « Mecque des fans de Nintendo » ? Nous en avons parlé en 2018, mais c’est de nouveau dans l’actualité car le propriétaire a été contraint de l’ouvrir au grand public afin de lutter contre les problèmes financiers provoqués par la pandémie de COVID-19 en cours.

84 – soi-disant parce que le propriétaire et ancien ingénieur de Nintendo Toru Hashimoto a commencé à travailler dans l’entreprise cette année-là (et c’est le dernier tour du Super Mario Bros. jeu, Monde 8, Niveau 4) – était autrefois presque impossible à trouver. Hashimoto n’autorisait à entrer que d’anciens collègues et amis de l’industrie, mais diffusait occasionnellement des indices relatifs à son emplacement sur les réseaux sociaux ; toute personne qui la visitait devait promettre de ne jamais révéler son emplacement précis.

Désormais, pour la première fois depuis son ouverture en 2015, 84 sera ouvert à toute personne ayant effectué une réservation. La décision était le résultat direct de la situation financière désastreuse de Hashimoto; comme tant de petites entreprises dans le monde, 84 est en difficulté.

S’adressant au New York Times, Hashimoto a déclaré :

Je suis endetté et nous nous en sortons à peine, faisant du surplace.

Au cours des dernières années, 84 est devenu une sorte de légende. Bien qu’il ne soit pas possible d’y jouer à des jeux, le bâtiment est un sanctuaire pour tout ce qui concerne Nintendo, et la plupart des éléments qu’il contient proviennent de la collection personnelle de Hashimoto :

Avant l’ouverture du café, tout cela était dans mon salon. Ainsi, le concept de ce café est également « bienvenue dans mon humble maison ».

Il note également que la raison pour laquelle il a initialement gardé ses clients à un niveau personnel est qu’il se sentait trop timide pour s’ouvrir au public :

Je n’étais pas sûr de pouvoir servir tout un tas d’étrangers, alors je voulais commencer avec des gens que je connaissais déjà.

Chercherez-vous 84 lorsque le Japon rouvrira finalement pour les touristes ? Ou peut-être avez-vous la chance de l’avoir déjà visité ? Faites-le nous savoir en publiant un commentaire.